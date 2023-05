“La Voce della Ristorazione” è una vera e propria risorsa digitale per le figure lavorative da impiegare nel comparto del food e beverage e nel campo dell’ospitalità, partendo dalle piccole realtà di provincia sino ai massimi livelli della ristorazione. Il sito www.lavocedellaristorazione.it è operativo in tutta Italia e, grazie alla sua interfaccia immediata e semplice da utilizzare e alla rete di contatti della quale lo staff del portale dispone, consentirà a tutti gli utenti che vorranno disporre dei servizi offerti dal portale di trovare il proprio posto nel mondo del turismo dell’ospitalità.

“La Voce della Ristorazione”, un portale al servizio del lavoratore

“La Voce della Ristorazione” si offre come punto d’incontro tra domanda e offerta di altissima qualità, gravitante soprattutto intorno al sistema Horeca, pensato appositamente per le piccole e medie imprese. Gli aspiranti chef, camerieri, pizzaioli, panificatori e tutte le altre figure professionali del comparto Turismo avranno la possibilità di inserire gratuitamente il proprio curriculum sul portale. Gli imprenditori del comparto non dovranno fare altro che consultare il sito selezionando l’opzione “Scopri i talenti” e consultando il database, sempre in continuo aggiornamento, alla ricerca delle figure professionali più idonee per il proprio ristorante, locale, ostello.

Il portale usa il potere virale della rete per potenziare il sempreverde e “analogico” principio del passaparola tra datore di lavoro e potenziale impiegato in ogni ambito ristorativo e alberghiero, dal panificatore all’addetto all’accoglienza dell’hotel. Il tutto senza utilizzare l’oramai datato ricorso alla creazione di un asettico e, soprattutto, inefficace annuncio di ricerca personale. Si tratta di una risorsa preziosa per i grandi e piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità e della ristorazione, che ultimamente vive un periodo di crisi proprio a causa della carenza di personale qualificato e desideroso di mettersi alla prova in un ambiente complesso, ma stimolante.

La grande novità proposta da lavocedellaristorazione.it è la possibilità di accedere alle referenze degli aspiranti lavoratori direttamente, selezionando le figure più promettenti e organizzando colloqui di lavoro senza dover ricorrere a figure “terze” ed evitando, così, pesanti e scoraggianti trafile per gli aspiranti lavoratori.