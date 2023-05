Scioperi degli aerei il 3 maggio: le fasce orarie e tutti i voli a rischio

Per mercoledì 3 maggio la Filt Cgil ha dichiarato sciopero nazionale per il trasporto aereo dalle ore 13 alle 17 per la categoria piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling, ma anche per il personale navigante di Air Dolomiti (di Lufthansa) e, in particolare, per i controllori del traffico aereo dell’Enav di Roma. Ma perché è stato proclamato lo sciopero? Il motivo, spiega il sindacato in una nota stampa, è relativo alla «mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane relazioni industriali. A fronte della nostra disponibilità volta ad avviare un confronto costruttivo per scongiurare qualsiasi possibilità di conflitto, riscontriamo un totale atteggiamento di chiusura verso l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori e delle lavoratrici assunti in Italia – spiega la Filt Cgil – dalla compagnia low cost spagnola, di proprietà del gruppo Iag che comprende anche British Airways e Iberia».

I punti chiave:

Sciopero nazionale il 3 maggio dalle 13 alle 17

Le compagnie aeree coinvolte nello sciopero del 3 maggio

Lo sciopero delle categorie di lavoratori nel trasporto aereo sovracitate ha conseguenze per numerosi passeggeri delle diverse tratte. Ita Airways, per esempio, è stata costretta a cancellare 47 voli totali - per maggiori informazioni è possibile contattare la sede della compagnia aerea pubblica ai numeri 800936090 (dall’Italia) e 0685960020 (dall’estero). Ricordiamo che i disagi si creeranno a partire dalle ore 13 fino alle 17 (ma i ritardi potrebbero subire ulteriori variazioni di orario nel corso della giornata). Nessuno è escluso, in questi casi poiché si creerà un effetto domino - anche all’estero.

L’elenco dei voli nazionali garantiti da Enac il 3 maggio

In una nota, l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha indicato che i voli devono essere garantiti (restano in piedi tutti i diritti per i viaggiatori penalizzati). Inoltre, sono da assistere tutti i voli charter per/da le isole regoralmente autorizzati o notificati prima della data di proclamazione dello sciopero e lo stesso vale per questi voli che hanno frequenza giornaliera:

DTR 1805 Palermo (LICJ) - Lampedusa (LICD)

DTR 1842 Lampedusa (LICD) - Catania (LICC)

AEZ 1103 Bergamo (LIME) - Catania (LICC)

AEZ 1104 Catania (LICC) - Bergamo (LIME)

SLD 302 Firenze (LIRQ) - Elba (LIRJ)

EJU 4127 Napoli (LIRN) - Cagliari (LIEE)

EJU 4128 Cagliari (LIEE) - Napoli (LIRN)

ISR 336 Catania (LICC) - Tel Aviv (LLBG)

EJU 3599 Malpensa (LIMC) - Lampedusa (LICD)

EJU 3600 Lampedusa (LICD) - Malpensa (LIMC)

VLG 6864 Firenze (LIRQ) - Catania (LICC)

VLG 6865 Catania (LICC) - Firenze (LIRQ)

RYR 299 Ancona (LIPY) - Catania (LICC)

RYR 4874 Trapani (LICT) - Pisa (LIRP)

VOE 1134 Olbia (LIEO) - Fiumicino (LIRF)

VOE 1532 Palermo (LICJ) - Verona (LIPX)

VOE 2186 Lourdes (LFBT) - Palermo (LICJ)

VOE 2187 Palermo (LICJ) - Lourdes (LFBT)

Quali sono i voli intercontinentali confermati nonostante lo sciopero del 3 maggio?

L’Enac, inoltre, ha fornito un elenco anche dei voli intercontinentali il cui arrivo in Italia è confermato, compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 792 Fiumicino (LIRF) - Cairo (HECA)

UAE 32L (098) Fiumicino (LIRF) - Dubai (OMDB)

SVA 208 Fiumicino (LIRF) - Riyadh (OERK)

QTR 132 Fiumicino (LIRF) - Doha Hamad (OTHH)

RJA 102 Fiumicino (LIRF) - Queen Alia (OJAI)

RYR 4575 Ciampino (LIRA) - Amman (OJAI)

KAC 166 Fiumicino (LIRF) - Kuwait (OKBK)

THY 1866 Fiumicino (LIRF) - Istanbul (LTFM)

RAM 941 Fiumicino (LIRF) - Casablanca (GMMN)

AIZ 336 Fiumicino (LIRF) - Tel Aviv (LLBG)

RYR 8695 Napoli (LIRN) - Tel Aviv (LLBG)

Nord America

ITY 610 Fiumicino (LIRF) - New York (KJFK)

ACA 893 Fiumicino (LIRF) - Montreal (CYUL)

DAL 67 Fiumicino (LIRF) - Atlanta (KATL)

Asia



ITY 770 Fiumicino (LIRF) - Delhi (VIDP)

Sud America