L'appello della Santanchè: «Quest'estate tutti in vacanza in Romagna»

Non hai ancora deciso dove andare in vacanza, scegli la Romagna. Questo l’appello della ministra del Turismo, Daniela Santanchè per «scongiurare una tragedia economica» dopo la devastante alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. La ministra assicura che per l’estate in Romagna saranno pronti per accogliere i turisti, come sempre.

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, invita a fare le vacanze in Romagna

Santanchè: «Il Governo a fianco della Romagna. Saranno pronti per l’estate»

«Il Governo c’è, è al loro fianco. Giorgia Meloni è un leader che ha coscienza e non è cosa da poco. Questo vuol dire essere italiani – spiega la Santanchè in un’intervista a La Stampa – Sono stati messi a disposizione 30 milioni. Ora serve una ricognizione per quantificare i danni. Ho parlato con Bonaccini e l’assessore Corsini, siamo d’accordo per lavorare insieme per far capire che l’Emilia-Romagna sarà pronta ad accogliere i turisti, come sempre».

«Le associazioni di categoria - continua la ministra - chiedono una campagna di supporto. Sabato 27 sarò a Rimini e Riccione e faremo una conferenza stampa per presentarla. Diremo che la riviera è pronta e domanderemo: non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Scegli la Romagna, perché oltre a mangiare bene e vedere posti belli, quest’anno puoi fare anche un’azione solidale».