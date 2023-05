Al via il 10 maggio il nuovo Circuito Ristogolf 2023 by Allianz

Ristogolf, recentemente premiato come “Best Circuito Golf” agli Italian Golf Awards, gli “Oscar” del golf italiano, ha la carica per iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Una soddisfazione per il Circuito più gustoso d’Italia, di cui è appena trascorso il decennale. Ballando il sound “Ristogolf, Waggle! Waggle!”, il Circuito Ristogolf 2023 by Allianz si prepara per stupire nuovamente, grazie al Title Sponsor Allianz, al Main Sponsor Haier, a tutti i prestigiosi sponsor, ai soci, media, golf club e chef. Ristogolf è “giocare a golf, mangiare bene, bere bene e tanta voglia di divertirsi!”, ma anche solidarietà: in questa edizione il sostegno va a Cesvi.



L'Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti ha presentato l'undicesima edizione dell'evento da DaV Milano by Da Vittorio, con la presenza del presidente di Ristogolf chef Chicco Cerea, del vice presidente chef Giancarlo Morelli e del direttore Dario Colloi.

Gli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli e il direttore Dario Colloi

Ristogolf, durante le cinque tappe, regala la Ryder Cup 2023

Il 2023 è un anno speciale per il golf italiano: per la prima volta si terrà a Roma la Ryder Cup, il torneo golfistico più importante al mondo. A ogni tappa di Ristogolf, tra i partecipanti che sosterranno Cesvi, verrà estratto un soggiorno di 5 notti con ingresso alla Ryder Cup 2023, una giornata di prova e tre di gara. Cinque occasioni per partecipare a uno degli eventi più seguiti al mondo, tifare i propri campioni e allo stesso tempo fare del bene.





Un'immagine dell'edizione 2022 di Ristogolf. Qui il Golf Club di Lecco

Il Circuito Ristogolf 2023 by Allianz si svilupperà in un tour di cinque tappe tra Piemonte, Veneto e Lombardia, abbinando allo sport anche postazioni gourmet sul campo a cura di rinomati chef, e postazioni di intrattenimento promosse dagli sponsor.



Come da tradizione, al termine della gara, vengono organizzati dei live showcooking per apprendere i segreti della cucina piuttosto che della mixology. Si conclude con premiazioni, gourmet party e tanta allegria.

10 maggio - Golf Club Villa Carolina – Capriata d’Orba (Al)

31 maggio - Golf Club Verona – Sommacampagna (Vr)

21 giugno - Golf Colline del Gavi – Tassarolo (Al)

12 luglio - Golf Club Carimate – Carimate (Co)

6 settembre - Barlassina Country Club – Lentate sul Seveso (Mb)

Le sorprese non mancheranno per l'evento conclusivo di Ristogolf 2023

Dal 13 al 15 ottobre per l’evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz, ci si sposterà in Liguria, nell’esclusivo Royal Hotel Sanremo 5 Stelle Lusso (Im), immerso in un parco subtropicale fiorito tutto l’anno, con vista mozzafiato sul Mediterraneo, e oltre 150 anni di esperienza.

La Margherita, piatto di Enrico Pivieri del ristorante Il Cavallo Scosso

Altra sorpresa 2023: la cena di gala si svolgerà nella suggestiva Sala Privé del Casinò di Sanremo. Per proclamare i vincitori finali del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz, giocheremo al Circolo Golf Degli Ulivi Sanremo, uno dei campi europei che meglio può vantare storia e tradizione.

Ogni evento Ristogolf è simile nell’aspetto, ma non nella forma e nel contenuto

Nato nel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori, albergatori, operatori del settore food & beverage e appassionati gourmand, Ristogolf unisce e promuove due mondi: il golf, quindi lo sport, e l’enogastronomia, quindi tradizione e cultura. Ideato dall’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti, presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli, e guidata dal direttore Dario Colloi, il Circuito è cresciuto negli anni, giungendo alla sua undicesima edizione.





Ogni evento Ristogolf è simile nell’aspetto, ma non nella forma e nel contenuto; rappresenta quella unicità caratterizzata dal cambio delle location, degli chef, dei prodotti legati al territorio, dei partecipanti e del charity partner coinvolto. Grandi nomi della ristorazione e campioni dello sport si sono alternati sui green in queste edizioni rendendo Ristogolf un appuntamento imperdibile.

Ristogolf: in questa edizione il sostegno va a Cesvi

Ristogolf ogni anno affianca un progetto di charity: in questa edizione il sostegno è per Fondazione Cesvi - organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985 - che da quasi 40 anni porta il cuore, la generosità e l'operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell'ambiente. Ristogolf contribuirà al progetto "Case del Sorriso in Italia" di Cesvi, rivolto ai bambini che in Italia vivono in povertà assoluta, materiale, educativa, relazionale e affettiva. Case del Sorriso sono luoghi protetti e sicuri, al riparo dalla violenza, dalla miseria e dai pericoli; viene offerto cibo, cure mediche, educazione, attività ludico-ricreative e supporto psicologico.

Per informazioni: www.ristogolf.com