Camere di albergo per gli universitari contro il caro-affitti

Il caro affitti per gli studenti universitari fuori sede è ormai un problema sempre più insostenibile per le famiglie e, mentre a Milano continuano le proteste degli studenti che hanno deciso di schierarsi con la studentessa di Ingegneria ambientale del Polimi, Ilaria Lumera, che da inizio settimana si è accampata con una tenda di fronte al rettorato dell’ateneo per alzare l’attenzione sulle locazioni insostenibili della città, c’è chi ha lanciato una start up grazie a una collaborazione con gli alberghi, per offrire camere a prezzi accessibili. In provincia di Padova, Mattias Davi di Montegrotto Terme e Alberto Frizzarin di Camposampiero hanno lanciato Tidhome, con sede legale ad Abano Terme, per rispondere alla carenza di sistemazioni per gli studenti dell’ateneo di Padova, e presto presenteranno l’iniziativa a Federalberghi: «Tidhome è un “booking” per soggiorni a medio-lungo termine, un ecosistema digitale che connette hotel, studenti e nel prossimo futuro anche professionisti», spiegano i due soci a Il Mattino di Padova.

Il caro affitti è un problema per molti studenti

«In questo particolare momento storico, la crescente indisponibilità di alloggi per studenti ed una “sregolamentazione” del mercato degli affitti a medio-lungo termine stanno alimentando le speculazioni. In questo contesto chi ci rimette sono chiaramente gli studenti che non trovano chiarezza nelle proposte del mercato libero e le università che faticano a garantire il diritto allo studio. In Italia, il 70% degli iscritti come fuori sede fatica a trovare un alloggio ed è costretto ad una vita da pendolare o addirittura a rinunciare al percorso di studi nella facoltà prescelta». Da qui l’idea: «Abbiamo intercettato una opportunità negli hotel, interessati ad un cambiamento verso modelli ibridi, in grado di abbracciare più segmenti di clientela ed abbattere la stagionalità che crea enormi problemi di gestione e di flusso di cassa».

I prezzi per gli studenti: alloggi da 300 euro al mese

Decisamente concorrenziali i listini degli alberghi convenzionati se paragonati alle cifre che sono costretti a sborsare molti universitari nelle grandi città. I prezzi per il solo alloggio vanno da 300-450 euro in stanza doppia al mese fino a 800-900 euro mensili in camera singola. «Ci saranno delle strutture che seguiranno le nostre indicazioni per creare un format studentesco all’interno dell’albergo - anticipano gli imprenditori -, che consiste in una cucina ad uso esclusivo degli studenti, una stanza studio e quant’altro possa servire per ricreare il comfort di casa all’interno dell’albergo. Gli albergatori non sono obbligati a seguire il nostro format, quindi, potrebbero offrire solo la stanza e per il resto lo studente si arrangia, ma è chiaro che nella nostra piattaforma andremo a premiare, con diversi strumenti, chi meglio riuscirà a creare il senso di casa all’interno dell’albergo. Alcuni hotel hanno proposto una calmierazione dei prezzi per gli studenti che soggiorneranno, per consentire di avere il vitto ad un prezzo accessibile».

Allo studio nuove collaborazioni legate anche ai trasporti in aiuto degli universitari

Sono quattro gli hotel di Abano che hanno aderito all’iniziativa:

Molti studenti - circa un centinaio - avrebbero già mostra il loro interessamento nel prenotare una stanza, mentre altri 6 hotel andranno presto ad aggiungersi a quelli già disponibili. «Non si escludono collaborazioni con le attività commerciali del territorio che potrebbero trovare giovamento nell’avere un gruppo considerevole di studenti che frequenteranno il locale durante il loro periodo di permanenza nell’hotel». Prezzi agevolati che si potrebbero chiedere anche alle società di trasporti. Secondo le intenzioni, in settimana il progetto verrà illustrato ad Ascom e Federalberghi. L’ambizione dei due soci è di «Espandersi anche alle università italiane e allargare il cerchio ai lavoratori in cerca di alloggio».