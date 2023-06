Queste le 21 spiagge più belle d’Italia. 7 sono in Sardegna.

Belle, sostenibili, pulite e accoglienti: sono le 21 spiagge italiane (laghi compresi) che hanno ottenuto le 5 Vele 2023, il massimo riconoscimento di Legambiente e Touring Club italiano e che entrano ne “Il Mare più Bello 2023”, la nuova edizione della guida blu che recensisce, regione per regione, oltre 400 comuni costieri. Con stette località, la Sardegna è la regione più premiata per il mare con 7. In particolare Baunei (Nu) è il vincitore in assoluto dell'edizione 2023 delle 5 Vele di Legambiente e Touring Club: il gioiello dell'Ogliastra è primo in Sardegna e nella classifica nazionale. Tropea la new entry 2023 tra le spiagge a 5 vele. 12 i comuni premiati sui laghi, distribuiti in 6 regioni. La new entry 2023 è Scanno (Aq) sull'omonimo lago. Ma in testa per i laghi c'è sempre il Trentino Alto Adige.

Budoni, Sardegna 1/9 Cabras, Sardegna 2/9 Bosa, Sardegna 3/9 Domus de Maria, Sardegna 4/9 Posada, Sardegna 5/9 Santa Teresa di Gallura, Sardegna 6/9 Castiglione della Pescaia, Toscana 7/9 Isola di Capraia, Toscana 8/9 Isola del Giglio, Toscana 9/9 Previous Next

5 Vele 2023 le 21 spiagge premiate da Legambiente e Touring Club

Come dicevamo nel 2023 le 5 Vele, Legambiente e Touring Club hanno premiato 21 località balneari distribuite in 7 regioni. La Sardegna si conferma regina del mare italiano, con 7 località premiate con le 5 Vele. Secondo posto per la Toscana che ottiene 4 vessilli, seguita dalla Puglia e dalla Campania, entrambe con 3 località premiate. Quarta la Sicilia con 2. Chiudono la classifica la Basilicata e la Calabria, la new entry del 2023 che raggiunge la vetta con Tropea.

Le 21 5 Vele 2023

Baunei, Sardegna

Domus de Maria, Sardegna

Bosa, Sardegna

Cabras, Sardegna

Budoni, Sardegna

Posada, Sardegna

Santa Teresa di Gallura, Sardegna

Castiglione della Pescaia, Toscana

Isola di Capraia, Toscana

Isola del Giglio, Toscana

Capalbio, Toscana

Nardò, Puglia

Porto Cesareo, Puglia

Vieste, Puglia

Pollica-Acciaroli-Pioppi, Campania

San Mauro Cilento, Campania

San Giovanni a Piro, Campania

Pantelleria, Sicilia

Santa Marina Salina, Sicilia

Maratea, Basilicata

Tropea, Calabria

5 Vele 2023, non solo mare: ecco i laghi più belli

I super premiati di quest'anno sono 12 comuni sui laghi, distribuiti in 6 regioni. La new entry 2023 è Scanno (Aq), sull'omonimo lago a forma di cuore in Abruzzo. Ma la regione con più 5 vele lacustri è, ancora una volta il Trentino - Alto Adige: 4 località a 5 Vele, a partire da Molveno. In Trentino premiato anche Ledro con il suo lago che ospita un villaggio di palafitte; e in Alto Adige Fiè allo Sciliar sul lago di Fie’, Appiano sulla Strada del Vino sul lago di Monticolo.



In Veneto 2 località: Alpago (Bl) sul lago di Santa Croce e Sospirolo (Bl) sul lago del Mis. E due del Piemonte: Avigliana (To) sul lago omonimo e Cannero Riviera (Vb) sul lago Maggiore. In Lombardia: Toscolano Maderno (Bs) e Gardone Riviera (Bs). In Toscana, confermate le 5 Vele a Massa Marittima (Gr) sul lago dell’Accesa.