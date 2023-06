Crolla un terrapieno; [muore Paolino Morincasa patron del Miralago] a Montefiascone

Paolo "Paolino" Morincasa, titolare del ristorante pizzeria “Da Paolo al Miralago” in via Bandita, a Montefiascone, provincia di Viterbo, è morto stamattina travolto da una frana che ha colpito il suo locale intorno alle 11,30, quando il locale era ancora chiuso al pubblico. Nei pressi della parete rocciosa da cui è crollato il terrapieno erano in corso dei lavori. Il costone è franato sul ristorante - pizzeria, con la terra che avrebbe invaso i locali interni.

Un'immagine del Miralago a Momtefiascone e di Paolo Morincasa

Il cuoco del Miralago a Montefiascone si è salvato

Ferito e trasportato in ospedale, invece, il cuoco del locale, anche lui rimasto intrappolato dalle macerie. Ma sarebbe riuscito a salvarsi rifugiandosi nel bagno del locale al momento del crollo. Il cuoco è arrivato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorritori hanno ritrovato il corpo di Paolino nel retrocucina del locale. Carabinieri e vigili del fuoco hanno fatto di tutto, lottando contro il tempo, intervenendo con le ruspe ma scavando anche a mani nude.A guidare i soccorritori le voci dei due uomini, rimasti intrappolati, che arrivavano dalla cantina del locale. La strada è stata chiusa al traffico. I residenti sono scesi dalle loro case dopo il boato del crollo.

Al Miralago, ristorante specializzato in carne e pesce alla brace

Al “Miralago”, era da anni un punto di riferimento della tradizione culinaria della Tuscia Viterbese, e accoglieva sia a pranzo che a cena decine di persone. Le specialità di carne e di pesce erano cucinate alla brace dal maestro di cottura al camino Paolo, che abbinava ai piatti prodotti tipici del territorio e ricette tradizionali locali.



I prodotti utilizzati nel ristorante erano presentati come frutti del territorio e selezionati con la cura per ritrovare in ogni piatto il sapore della tradizione del territorio viterbese.