Il Castello di Padernello in ristrutturazione: diventerà un albergo

Un maniero del Quattrocento, semiabbandonato e diroccato nella bassa bresciana circondato da un fossato con il relativo (e suggestivo) ponte levatoio, una serie di affreschi fra i piu famosi al mondo realizzati da Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto e conosciuti come il “Ciclo di Padernello”, un cascinale in fase di ristrutturazione che diventerà un albergo diffuso sul territorio con botteghe per gli artigiani, quattro trattorie con menu dedicati ai prodotti del territorio e ancora: corsi di norcineria, panificazione, restauro e conservazione dei beni culturali riservati agli Under 30. Tutto questo sta giungendo al traguardo, grazie alla Fondazione Castello di Padernello, frazione di Borgo San Giacomo, nel cuore della Pianura Padana.

Il Castello di Padernello

Il Castello di Padernello sarà presto un albergo, Pedroni: «Un sogno che si realizza»

«Il nostro è un sogno che si realizza - dice il presidente Giacinto Pedroni - nell'ambito del progetto “Generare comunità». Solo alcuni anni fa eravamo definiti dei “Don Chisciotte” per la temerarietà dell'iniziativa che contava su pochi fondi in una landa semi sconosciuta e dimenticata da tutti. E invece... l'importante è stato crederci! Grazie alla Fondazione Cariplo e a decine di donazioni volontarie abbiamo recuperato un patrimonio artistico di inestimabile valore, ridato vita al magnifico castello, creando occupazione e reddito per le nuove generazioni partendo dalle risorse del territorio». E per far conoscere e apprezzare il lavoro di decine e decine di volontari, domenica 24 giugno torna la cena itinerante passando ad un ristorante all'altro di Padernello per giungere fino al castello, ultima tappa di un gustoso percorso tra i piatti tipici della bassa.

Un'esperienza da vivere piatto per piatto per assaporare e scoprire le prelibatezze del territorio e che contribuisce al restauro del maniero, come luogo di di storia e cultura dopo anni di incuria. Si parte dalla cascina La Bassa, quindi antipasti presso l'osteria Aquila Rossa, primi al ristorante La Bianca, secondi presso la locanda del Vegnot e conclusione con il dolce, come si conviene in una autentica roccaforte medievale arricchita da storie e leggende, come quello della Dama Bianca.

Leggenda vuole infatti che nel solstizio d'estate Biancamaria, figlia del conte Gaspare Martinengo e di Caterina Colleoni, malinconica e cagionevole di salute, fosse morta nel 1480 attirata dalla magia luminosa delle lucciole, precipitando nel fossato del Castello. Pare che il fantasma aleggi ancora fra le mura e le stanze di Padernello...