Pieraccioni contro i touchscreen al ristorante: «Pensate anche a noi boomers»

Negli ultimi anni anche bar, ristoranti, pizzerie e fast food si sono avventurate in una digitalizzazione selvaggia. È sempre più frequente, infatti, in questi luoghi, trovare tablet e touchscreen dove effettuare ordinazioni e pagare direttamente con la carta di credito senza passare dalla cassa. Delle novità che spesso mettono in difficoltà le generazioni più longeve, in particolare quella dei Boomers (1946-1964) e quelli della X (1965-1980). E il noto attore e comico italiano, Leonardo Pieraccioni, 58 anni, si è fatto portavoce di questo movimento in un video divertente pubblicato sul proprio profilo Instagram. «Per noi anziani mettete una pensionata di 89, 92 anni su uno di quei banchini vecchi dei campeggi dove si giocava a briscola e così s’arriva e si dice “voglio un panino col prosciutto”. Ecco, capito? Una cosa diretta per noi, perché io pigio, pigio e poi non so come pagare, non so dove andare».

L'attore e comico Leonardo Pieraccioni

Touchscreen per le ordinazioni, Sabrina Ferilli concorda con il pensiero di Pieraccioni

L’appello di Pieraccioni è destinato agli addetti ai lavori della «grande distribuzione» come «McDonald's, Burghy etc… ma anche alle stazioni». Per il comico bisogna pensare anche «a noi boomer cinquantenni, che quando si va a fare le ordinazioni ci sono quei touchscreen davanti ai quali per fare l’ordine noi si rimane imbambolati. Io poi sbaglio sempre! Pigio poi torno indietro» racconta divertito. «Perfetto!», ha poi commentato un’altra star del cinema italiano, Sabrina Ferilli, sotto il post, dimostrandosi chiaramente d’accordo con le rimostranze dell’amico.