Briatore e l'impero Majestas: nel 2022 ricavi per 80 milioni e 10 nuove aperture

Flavio Briatore, insieme al socio d'affari Francesco Costa, continua il suo percorso di espansione dell'impero del Gruppo Majestas, leader nel settore della ristorazione, hospitality e intrattenimento di lusso, proprietaria dei marchi Billionaire, Twiga e Crazy Pizza, oltre che licenziatario dei due brand iconici Cipriani e Cova. Infatti, la società ha approvato i risultati relativi all'esercizio del 2022, che hanno confermato il trend di crescita e che hanno visto un aumento dei ricavi di quasi 80 milioni di euro. Inoltre, il Gruppo Majestas ha intrapreso la strada dello sviluppo globale nelle capitali e nelle località turistiche più ambite, con ulteriori progetti di espansione e l'apertura di dieci nuovi locali.

Ad oggi, la società di Briatore e Costa è presente in 6 Paesi con 20 ristoranti in Europa, Regno Unito e Medio Oriente. I dipendenti sono 1.100 circa con un retention rate fra i più elevati del comparto. Inoltre, a partire da quest’estate, il brand Billionaire sarà presente anche nel Principato di Monaco, nella prestigiosa Salle des Etoiles dello Sporting. Billionaire at Sporting Montecarlo è frutto di un partenariato con la monegasca Société des Bains de Mer e conferma la iconicità e il prestigio del marchio.

Gruppo Majestas, le nuove aperture di Briatore e Costa in tutto il mondo

Da Monte-Carlo a Doha, passando per Roma, Milano e Riyadh. Il Gruppo Majestas, come dicevamo, ha inaugurato dieci nuovi locali - targati Billionaire, Twiga, Cova e Crazy Pizza - nel corso del 2022. Di seguito, tutte le new opening della società italiana:

Billionaire:

- Doha (in licenza), Q4 2022.

Twiga:

- Monte-Carlo (apertura post ristrutturazione), a maggio 2022;

- Doha (in licenza).

Cova:

- Plage a Monte-Carlo;

- Doha (sub-licenza).

Crazy Pizza:

- Roma;

- Milano;

- Doha (in licenza);

- Riyadh (in licenza - due ristoranti).

Il Twiga di Monte-Carlo

I numeri nel 2022 del Billionaire e del Twiga

Nell’esercizio 2022 il Gruppo Majestas, con i due brand proprietari Billionaire’ e Twiga, ha raggiunto una performance molto positiva, nonostante un inizio dell’anno ancora condizionato dalla pandemia e dalla ristrutturazione di alcuni locali. Il fatturato complessivo riferito al segmento che include i principali brand ed operations storici (Billionaire e Twiga) ammonta ad oltre €48 milioni. L’ebitda operativo di pertinenza del segmento si è attestato a circa il 25% dei ricavi (oltre il doppio del 2021, confermando la rapida ripresa dopo la pandemia).

I numeri nel 2022 di Crazy Pizza

Per quanto riguarda il brand Crazy Pizza, il 2022 è stato un anno di significativa espansione, sia per l’apertura di nuovi ristoranti direttamente controllati e gestiti, sia per l’avvio delle prime licenze del brand e le ulteriori attività di investimento e preparazione per l’espansione commerciale dei prossimi mesi. In particolare, nel primo trimestre 2022 sono state aperte Crazy Pizza Roma e Crazy Pizza Milano, le quali hanno inaugurato un nuovo capitolo per lo sviluppo del marchio anche in Italia.

Il nuovo Crazy Pizza di Roma

Nel secondo trimestre 2022, sono state realizzate le aperture di due ristoranti in licenza in Arabia Saudita e nel quarto trimestre è stata avviata una nuova licenza in Qatar, nella città di Doha, e più recentemente in Kuwait (Kuwait City). Queste ultime hanno posto le basi per l’accelerazione del piano di espansione del brand in Europa e in Medio Oriente che prevede 4 nuovi ristoranti in fase di apertura entro la fine dell’anno, oltre ad altri in fase di studio e pianificazione.

Gruppo Majestas, Briatore: «Siamo uno dei primi gruppi al mondo nel settore del luxury dining»

«I nostri brand Billionaire e Twiga, nati ormai oltre vent’anni fa, insieme a Crazy Pizza nata nel 2019, continuano a rappresentare dei concept innovativi e mai visti prima nel panorama del luxury dining e dell’intrattenimento. Grazie anche all’acquisizione dei marchi prestigiosi in licenza, Cipriani e Cova Montenapoleone, ci siamo rafforzati e oggi possiamo affermare che Majestas è uno dei primi gruppi al mondo in questo settore, unico di matrice italiana, fra i tanti internazionali - ha commentato l’imprenditore Flavio Briatore. Siamo riusciti a valorizzare e affermare, non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente, un modello di ospitalità ad alto tasso esperienziale, frutto di studio, analisi del mercato e intuizione. Ora vogliamo proseguire con questo sviluppo in una fase particolarmente felice per il settore, valutando nuove operazioni di partnership internazionali. La nostra forza risiede nella dedizione di tutti i nostri collaboratori, che non posso che ringraziare».

Gruppo Majestas, Costa: «Questo è solo l’inizio di un’espansione»

«I valori e l’esperienza di Flavio Briatore sono stati per me i fattori fondamentali che hanno ispirato la nostra partnership. Condividiamo una cultura fortemente imprenditoriale, totalmente coerente con la visione, le idee e lo sviluppo di nuovi progetti - ha dichiarato Francesco Costa. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento di trend nel settore luxury. In passato per i consumatori era fondamentale possedere un bene di lusso, oggi invece, l’importante è “l’experience”, e Majestas è l’espressione dell'eccellenza e di un’offerta assolutamente esclusiva. Il Gruppo ha un’identità molto forte e questo è solo l’inizio di un’espansione che nei prossimi anni diventerà globale con aperture altamente selezionate. Un elemento caratterizzante del gruppo è rappresentato dalle nostre persone che con il loro impegno quotidiano fanno la differenza».