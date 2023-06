Il bar all'italiana sempre più un luogo di convivialità e tradizione

Secondo uno studio promosso da Acqua Brillante, sei baristi italiani su dieci identificano la convivialità e la condivisione come valori fondamentali che contraddistinguono il bar all'italiana. Questi risultati emergono da un monitoraggio dei principali social network, forum, blog e community lifestyle internazionali condotto su un campione di 30 baristi. La ricerca, poi, evidenzia anche altri aspetti interessanti: quasi la metà dei baristi (il 45%), per esempio, si definisce "confidente e amico" del cliente, creando un ambiente accogliente e familiare, ma il 36% degli intervistati si considera riservato e poco socievole, preferendo mantenere una certa distanza con gli ospiti. Inoltre, il 25% dei baristi si identifica come "saggio e filosofo", in grado di offrire risposte sorprendenti e diventare una fonte di ispirazione per i clienti.

Ma non è tutto: la moda e la creatività, di fatto, sono aspetti importanti per il 41% dei baristi, che cercano di interpretare le ultime tendenze sia nel settore food&beverage che nello stile dell'ambiente del bar. La qualità e l'origine italiana sono elementi clou per l'81% dei baristi, che scelgono prodotti biologici e di alta qualità per soddisfare i gusti dei loro clienti. Le preferenze alimentari e bevande degli italiani al bar, poi, variano durante diversi momenti della giornata, ma una costante rimane: l'amore per il caffè. L'82% degli italiani sceglie il caffè come bevanda preferita al bar.

Il bar all'italiana è quindi un luogo dove convivialità, tradizione, qualità e socializzazione si incontrano. I baristi italiani giocano un ruolo fondamentale nel creare un'atmosfera accogliente e amichevole per i clienti, diventando confidenti, maestri di stile e fonti di ispirazione e l'attenzione verso la qualità dei prodotti e l'origine italiana dimostra l'importanza che viene data al Made in Italy. Dunque, non è altro che un luogo unico dove è possibile gustare un caffè di qualità, immergersi nella tradizione e nella convivialità, e trovare un ambiente che si adatta alle ultime tendenze: un punto di riferimento per gli italiani, che possono trovare un momento di svago, socializzazione e relax in queste autentiche oasi di gusto e tradizione.