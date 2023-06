Dubrovnik, vietati i bagagli su ruote in centro per un'estate senza rumori

A partire sabato 1 luglio, entrerà in vigore una nuova regolamentazione nel centro storico di Dubrovnik, la splendida perla dell'Adriatico croato. Il Comune, infatti, ha deciso di vietare il traino di valigie e bagagli con le ruote, poiché il rumore generato da questa pratica sta disturbando gli abitanti locali, soprattutto durante le ore buie. Il centro storico di questa affascinante città dalmata è famoso per le sue strade e le sue viuzze in pietra, che presentano una pavimentazione ripida e irregolare e queste caratteristiche amplificano il rumore prodotto dai bagagli quando vengono trainati su rotelle, creando così una sgradevole interruzione della quiete notturna.

I turisti che si dirigono verso gli hotel e altre strutture alloggiate arrivano a qualsiasi ora del giorno e della notte, spesso trascinando valigie rumorose lungo le strade. Questo comportamento ha spinto gli abitanti locali a richiedere un intervento da parte del sindaco e delle autorità competenti. E come risposta a questa problematica, il Comune ha deciso di introdurre una misura restrittiva che vieta il trasporto rumoroso di bagagli con le ruote. In futuro, quindi, i visitatori dovranno trasportare i propri bagagli a mano, sollevandoli da terra.

Vietate le valigie su ruote a Dubrovnik: multa fino a 265 euro per chi non rispetterà la legge

Poi, coloro che non rispetteranno questa regola saranno soggetti a multe che possono arrivare fino a 265 euro. Si spera che questa sanzione sia un incentivo sufficiente per garantire il rispetto delle nuove disposizioni e contribuire a preservare la tranquillità del centro storico di Dubrovnik. Ma nonostante le restrizioni, il sindaco di Dubrovnik ha poi assicurato che l'amministrazione comunale sta lavorando per trovare una soluzione al problema: sta valutando, infatti, l'introduzione di un servizio di corrieri specializzati che si occuperanno del trasporto dei bagagli verso le diverse strutture alloggiate. Questa iniziativa mira a facilitare la vita dei turisti e a mitigare le possibili inconvenienze causate dalla nuova regola.