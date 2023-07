Aerei, biglietti più cari. Mister Prezzi convoca le compagnie aeree

Ormai tutti sappiamo che l’estate 2023 sarà la più cara di sempre. I rincari stanno dilagando a macchia d’olio: dalle camere d’albergo ai lettini e ombrelloni in spiaggia, dai pacchetti vacanze ai gelati, dai traghetti ai biglietti aerei. Proprio sui prezzi dei biglietti aerei un’inchiesta del Corriere della Sera mostra come i viaggiatori italiani quest’anno stanno pagando tariffe aeree sensibilmente più alte dello stesso periodo del 2022 a fronte di un calo significativo del costo del cherosene. E così Mister Prezzi, il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, vuole vederci più chiaro e per conto del Governo ha convocato un tavolo il 4 luglio e poi una commissione di allerta rapida.

Caro voli, il governo convoca le compagnie aeree

Nel dettaglio, nei primi sei mesi di quest’anno le tariffe dei voli dall’Italia (nazionali e verso l’Europa) sono salite del 47,5%, con giugno che si è chiuso con +52%. Il carburante è invece calato del 22%, nello stesso periodo di tempo, con punte del -40 e -45% tra aprile e il mese appena passato.

Così, come dicevamo, Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principali compagnie aeree che effettuano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari.

Gli incontri, spiega una nota del Mimit, consentiranno di analizzare le dinamiche dei prezzi dei biglietti e saranno propedeutici all'immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro-voli.