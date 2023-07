L'Italia pesca un altro jolly per valorizzare l'estate: il turismo nautico

Con una costa di ben 7500 km e oltre 162.455 posti barca, l'Italia si rivela una meta perfetta per gli amanti del turismo nautico. Per valorizzare al meglio questa risorsa, le Regioni e il ministero del Turismo hanno stretto un accordo di programma in collaborazione con Enit, l'Agenzia nazionale del turismo italiano. Insieme, hanno affidato ad Assonautica il compito di promuovere il progetto "L'Italia vista dal mare - Scopri dove ti porto", all'interno del Piano di promozione "Viaggio italiano - Scopri l'Italia che non sapevi".

Sempre più in crescita il turismo nautico in Italia

All'interno di questo ambizioso progetto, sono stati sviluppati 17 itinerari, che presto saranno pubblicati su Italia.it ed Enit.it. Questi itinerari prendono ispirazione dalle antiche rotte e possono essere percorse dai viaggiatori che possiedono una barca o che ne hanno noleggiata una. L'esperienza di viaggio in barca è caratterizzata dalla sostenibilità e dalla lentezza, permettendo ai visitatori di entrare in contatto con la natura e di esplorare i luoghi e i sapori che l'Italia ha da offrire, da Nord a Sud dello Stivale.

Turismo nautico in crescita in Italia: previsto un +57% entro il 2030

Questo tipo di vacanza ha generato anche un notevole impatto economico: ogni euro di fatturato dell'industria nautica italiana genera altri sette euro, sia direttamente che indirettamente. Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, si prevede che il turismo esperienziale crescerà del 57% entro il 2030. Attualmente, le barche a vela della 35/a edizione di "Appuntamento in Adriatico", una manifestazione ideata e organizzata da Assonautica italiana, stanno attraversando le 7 regioni della costa adriatica e attraccano nei porti turistici lungo il percorso. Durante la navigazione, i partecipanti hanno l'opportunità di scoprire anche l'entroterra, con le sue peculiarità culturali ed enogastronomiche.

Il turismo nautico, così come promosso da "L'Italia vista dal mare - Scopri dove ti porto", è in linea con gli obiettivi e le indicazioni della Strategia Europea per il Turismo costiero e marittimo, del 4° Pilastro tematico della Strategia Eusair (Macro Regione Adriatico Ionica) e della recente Risoluzione del Parlamento Europeo sulla Strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile. Inoltre, si invita la Commissione dell'Unione Europea a promuovere e finanziare porti, rotte e itinerari nautici.