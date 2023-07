Il pos non funziona: un cliente viene mandato via dal ristorante all'antipasto

Pos rotto, un cliente viene allontanato dal ristorante

Situazione incredibile in un noto ristorante di Roma: il giornalista Giancarlo Loquenzi, conduttore di "Zapping" su Radio 1, infatti, è stato fatto alzare da tavola dopo aver già ordinato e ricevuto gli antipasti. La causa di tale situazione assurda è stata l'inefficienza del pos, come raccontato suTwitter dallo stesso protagonista della vicenda. Loquenzi ha spiegato che, una volta seduti e aver effettuato l'ordine, il cameriere ha informato lui e la sua amica che il pos era rotto e che sarebbero stati in grado di accettare solo pagamenti in contanti. Con grande sorpresa, i due hanno frugato nelle tasche e hanno faticosamente messo insieme soltanto cinque euro. Il giornalista ha cercato di risolvere la situazione proponendo di lasciare un documento e tornare il giorno successivo per saldare il conto, ma il cameriere ha respinto l'invito senza offrire altre soluzioni.

Cliente (giornalista) allontanato dal ristorante nonostante gli antipasti fossero sul tavolo

Loquenzi ha insistito nel cercare un'alternativa, chiedendo di parlare con il manager del ristorante. Tuttavia, ha ricevuto solo scuse e la richiesta di andarsene, sostenendo che se avesse fatto un'eccezione per lui, avrebbe dovuto farlo per tutti gli altri clienti. Il giornalista ha cercato di far notare al cameriere che se veniva cacciato via con i piatti già serviti in tavola, non avrebbe mai più messo piede in quel ristorante. Nonostante tutto, il cameriere ha preso la bruschetta e il supplì e li ha portati via, costringendo Loquenzi ad andarsene.

Il racconto del giornalista ha generato una serie di reazioni e commenti, la maggior parte dei quali solidali nei confronti della sua situazione. Alcuni hanno suggerito che avrebbe potuto prelevare denaro da un bancomat, ma Loquenzi ha spiegato che non c'erano bancomat nelle vicinanze e che sarebbe stato complicato e scomodo lasciare la sua amica da sola per raggiungerne uno.

Pos, cosa dice la legge?

Dal 30 giugno del 2022, i negozianti, gli artigiani e gli studi professionali che non accettano pagamenti tramite pos possono essere multati. Questa regola si applica anche ai ristoratori. È possibile che il Pos si guasti, ad esempio a causa di problemi di connessione. In tal caso, esistono diverse soluzioni per affrontare il problema. Innanzitutto, il ristoratore dovrebbe informare i clienti prima che inizino a consumare. Se questa comunicazione non avviene, come nel caso di Loquenzi, il proprietario del locale deve assumersi la responsabilità di risolvere la questione.

I clienti possono andarsene senza pagare?

Naturalmente, il proprietario non può costringere i clienti a restare, ma i clienti non possono andarsene senza pagare. Tutte le soluzioni proposte da Loquenzi sarebbero state valide. Secondo la legge, il proprietario dovrebbe consentire al cliente di lasciare il locale, creando un credito da saldare successivamente. Il cliente può recarsi al bancomat più vicino, prelevare denaro e pagare il debito. Se lo sportello bancomat dovesse essere distante dal ristorante, è possibile saldare il debito tramite un pagamento digitale con il sistema di home banking (ad esempio, un bonifico) o tornare il giorno seguente per pagare in contanti.