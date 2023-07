Ryanair si prepara per l'inverno: 21 milioni di posti disponibili per l'Italia

Ryanair ha annunciato 21 milioni di posti per i voli dall'Italia

Ryanair continua ad espandersi sul mercato italiano con un'offerta operativa che promette oltre 21 milioni di posti per l'inverno 2023. A partire dalla fine di ottobre fino alla fine di marzo 2024, infatti, lo schedule della compagnia aerea offre una vasta scelta di destinazioni per gli amanti dello sci, per chi ama visitare i mercatini di Natale, fare shopping, esplorare le capitali europee o semplicemente rilassarsi al sole o in riva al mare.

Brady (Ryanair): «Abbiamo ricevuto un'enorme quantità di richieste per l'inverno»

I voli per questa stagione invernale sono già disponibili per l'acquisto. «Abbiamo ricevuto un'enorme quantità di richieste per l'operativo invernale 2023 da parte dei nostri clienti, che stanno già cercando i voli Ryanair per le loro vacanze nella stagione più fredda» ha dichiarato Dara Brady, direttore marketing, comunicazioni e digitale della compagnia. «Che siate alla ricerca di una fuga al sole, di divertimento sulle piste da sci o desideriate immergervi nell'atmosfera festiva in una delle città più affascinanti d'Europa, non rimarrete delusi dalla selezione imbattibile di destinazioni che Ryanair offre, il tutto a tariffe estremamente convenienti in Europa».

Questa nuova offerta operativa rappresenta un'ulteriore espansione della presenza di Ryanair sul mercato del nostro paese, consolidando la sua posizione come una delle principali compagnie aeree nello Stivale. Grazie alla vasta scelta di destinazioni offerte e alle tariffe competitive, i viaggiatori italiani avranno l'opportunità di pianificare le proprie vacanze invernali con facilità e convenienza.