Catania, l'aeroporto resta chiuso dopo l'incendio: slitta la data di riapertura

L'Aeroporto Internazionale di Catania-Fontanarossa "Vincenzo Bellini" rimarrà ancora chiuso dopo l'incendio che si è verificato nella notte del 17 luglio. La riapertura del Terminal A, inizialmente prevista per oggi, mercoledì 19 luglio, è stata rinviata a causa della necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali, nonché delle operazioni di bonifica nell'area colpita.

Resta chiuso l'aeroporto di Catania-Fontanarossa dopo l'incendio

Catania-Fontanarossa: l'aeroporto resta chiuso per garantire sicurezza a passeggeri e lavoratori

La decisione di posticipare la riapertura è stata presa al fine di garantire la massima sicurezza per i passeggeri e gli operatori aeroportuali. I tecnici e gli investigatori stanno lavorando instancabilmente per determinare l'origine e l'estensione dei danni causati dall'incendio, al fine di poter avviare tempestivamente i lavori di ripristino.

La Società Aeroporto Catania (Sac) ha dichiarato che, oltre agli accertamenti tecnici, è necessaria anche la restituzione delle aree coinvolte nell'incendio da parte della magistratura, per consentire il completo ripristino delle operazioni nel Terminal A. L'incendio ha avuto un impatto significativo sul normale svolgimento delle attività aeroportuali e ha causato disagi a numerosi passeggeri e compagnie aeree. Le autorità competenti stanno lavorando in stretta collaborazione con la Sac per accelerare i tempi di riapertura, ma la sicurezza e l'integrità delle strutture devono avere la massima priorità.