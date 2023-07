Estate: più prenotazioni del 2019. E un turista straniero su 3 sceglie l'Italia

Il turismo italiano sta vivendo una significativa ripresa, con segnali positivi per l'alta stagione estiva del 2023. Secondo i risultati dell'indagine Enit commissionata ad Isnart e Unioncamere per monitorare l'andamento dell'ospitalità nelle imprese ricettive alberghiere e complementari italiane, il settore sta superando le aspettative, anticipando persino i dati pre-pandemia del 2019. Dopo un luglio stabile e in linea con l'anno precedente, il settore sta vivendo un incremento del 20% delle vendite anticipate per i soggiorni turistici di agosto e settembre. In media, si registra una prenotazione di due camere in più su dieci rispetto al 2022. Al momento, il 58,4% delle camere/posti letto disponibili per il mese di luglio è già stato prenotato, mentre le prenotazioni salgono all'83,6% per agosto e si assestano intorno al 48,9% per i soggiorni turistici di settembre. «L'Italia è di nuovo al centro del turismo internazionale, ed è pronta a raggiungere i numeri pre-pandemia. Ad agosto, un turista straniero su tre sceglie di visitare il nostro Paese» ha commentato Ivana Jelinic, presidente e ceo di Enit.

Segnali positivi per il turismo italiano per l'alta stagione estiva del 2023

Turismo: il 72% delle prenotazioni ad agosto sono di italiani

La domanda turistica sta guidando principalmente la ripresa, con le prenotazioni italiane che rappresentano il 72% della clientela delle strutture alberghiere di punta ad agosto. Sei operatori su dieci segnalano una stabilità rispetto allo scorso anno nelle prenotazioni della clientela straniera, mentre tre casi su dieci evidenziano una crescita, soprattutto per i turisti provenienti dalla Germania e dalla Francia, seguiti dagli Stati Uniti e dai Paesi Bassi.

A guidare le prenotazioni anticipate sono le strutture alberghiere, che hanno prenotato il 63,5% delle camere disponibili per luglio, l'84,3% per agosto e il 45,7% per settembre. Anche gli agriturismi stanno registrando un notevole successo, con il 66,9% di prenotazioni per luglio e il 90,2% per agosto. I B&B si attestano al 68,5% per luglio e all'86,2% per agosto per il comparto extralberghiero.

Turismo: i dati sulle prenotazioni in montagna, al mare e nelle città per l'estate 2023

Le destinazioni di montagna stanno recuperando terreno rispetto all'anno precedente e, per l'estate 2023, vantano prenotazioni del 62% per il mese di luglio e quasi il tutto esaurito per agosto (88,2%), con il 41,3% delle vendite già chiuse per settembre.

Anche le località di mare stanno attirando i turisti, con il 54,8% delle camere disponibili già prenotate per luglio e una media dell'81,7% di prenotazioni per agosto, registrando circa una camera in più ogni dieci rispetto al 2022. Settembre vede il 52,3% di prenotazioni, confermando una tendenza al rialzo.

Anche le città italiane non sono da meno, con le prenotazioni che superano quelle del 2022 per tutto il trimestre. Luglio registra una prenotazione del 57,6% delle camere, agosto dell'82,5% e settembre del 50,4%.

Guardando al futuro, il 67,7% degli operatori turistici stima di raggiungere almeno un pareggio di bilancio per il 2023, grazie alle consistenti prenotazioni già ricevute per la stagione estiva e ai risultati positivi del primo semestre dell'anno. Infatti, i dati indicano un aumento costante delle prenotazioni nel primo semestre, con un'affluenza particolarmente elevata alle strutture montane durante l'inverno e alle strutture termali in primavera.