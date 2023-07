Cala Lupo per tutti: riapre l'accesso da Punta Negra per le persone disabili

Un'importante decisione è stata presa dal Comune di Stintino per garantire l'accesso a tutti i cittadini alla meravigliosa spiaggia del villaggio di Punta Negra. Con un'ordinanza sindacale, la sindaca Rita Vallebella ha disposto il ripristino del passaggio a mare su servitù di uso pubblico, riaprendo il varco di accesso da via Punta Negra alla spiaggia Cala Lupo. Il provvedimento è stato preso a seguito dell'osservazione delle difficoltà di accesso incontrate dai bagnanti, in particolare dalle persone con disabilità, che si sono trovati impediti di godere di questo splendido arenile "blindato". Il varco di accesso era stato reso inaccessibile da ostacoli fisici e cartelli, escludendo ingiustamente le persone con difficoltà motorie e privandole dell'opportunità di godere del mare e della spiaggia.

La spiaggia di Cala Lupo (credits: Case Vacanze Cala Lupo)

Il provvedimento per Cala Lupo facilterà anche l'intervento dei soccorsi

La sindaca Rita Vallebella ha sottolineato l'importanza di garantire una servitù pubblica di passaggio pedonale e carrabile senza restrizioni arbitrarie. Tale servitù consente infatti il libero accesso al demanio marittimo e, pertanto, deve essere accessibile a tutta la collettività, comprese le persone con disabilità. Il provvedimento non solo permetterà a tutti i cittadini di accedere liberamente a questo tratto di spiaggia, ma faciliterà anche l'intervento dei mezzi di soccorso e pronto intervento, della protezione civile, della vigilanza e del trasporto di persone con difficoltà motorie. Questo garantirà una maggiore sicurezza e benessere per tutti coloro che visiteranno la spiaggia di Punta Negra.

Il proprietario delle aree interessate è stato obbligato a rimuovere immediatamente, entro cinque giorni, ogni ostacolo fisico o cartello che impedisce il passaggio delle persone dalla via Punta Negra all'arenile attrezzato per i diversamente abili. Questa decisione riflette l'impegno del Comune di Stintino verso la promozione dell'inclusione sociale e dell'uguaglianza di accesso per tutti i cittadini.