Salvini “animalista”: serve una legge per avere cani e gatti in spiaggia e aereo

Nel corso del Question time al Senato, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha presentato una serie di impegni volti a promuovere la tutela e il benessere degli animali di affezione in Italia. Le iniziative proposte hanno affrontato tematiche cruciali riguardanti l'accesso alle spiagge e il trasporto aereo degli amici a quattro zampe di taglia medio-grande. In merito all'accesso delle spiagge, il ministro Salvini si è impegnato a sensibilizzare l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) sulla questione. L'obiettivo è quello di trovare soluzioni che consentano agli animali di affezione di godersi gli spazi balneari nel rispetto delle esigenze di tutti i fruitori delle spiagge.

Il vicepremier Matteo Salvini

Salvini al Question time sul trasporto di animali di taglia media e grande in aereo

Un altro importante punto affrontato dal ministro durante il Question time riguarda il trasporto aereo degli animali domestici. Salvini, infatti, ha evidenziato le difficoltà incontrate dai proprietari di animali di taglia media e grande, poiché molte compagnie aeree consentono solamente il trasporto in stiva, escludendo la possibilità di viaggiare con i propri amici animali durante il volo.

Per affrontare questa problematica, il ministero dei Trasporti e Infrastrutture, attraverso l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac), promuoverà l'istituzione di tavoli di lavoro con le compagnie aeree. L'obiettivo è quello di superare le attuali prassi commerciali che inibiscono il trasporto degli animali in aereo, consentendo soluzioni adeguate per garantire il benessere e la sicurezza degli animali durante il viaggio. Proprio come succede oggi sui treni.

Abbandoni un animale? Sospesa o revocata la patente di guida

Durante il suo intervento, il ministro Salvini ha proposto un'ulteriore misura volta a contrastare l'abbandono di animali domestici. L'abbandono di un animale in strada sarà considerato un reato grave e, in aggiunta alle pene già previste, è stata avanzata l'ipotesi di sospensione o revoca della patente di guida per coloro che verranno sorpresi a commettere questo gesto.