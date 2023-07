Il caldo non frena i turisti: lunga fila di visitatori al Colosseo

Nonostante la nuova ondata di calore che ha colpito il centro-sud dell’Italia, non manca la consueta fila di turisti fuori dal Colosseo a Roma. Nei giorni scorsi si sono registrati diversi svenimenti di fronte al monumento più celebre della capitale. Si è parlato anche di modificare gli orari di ingresso al Colosseo, per evitare le ore peggiori, come è stato fatto ad esempio all’acropoli di Atene. Ma intanto i turisti, imperterriti, sfidano Caronte pur di visitare la città eterna.

FONTE: Askanews