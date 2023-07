Ristorante stellato multa i camerieri in ritardo: sanzioni fino a 50 euro

Un ristorante spagnolo, insignito di una stella Michelin, ha fatto scalpore rivelando la sua nuova politica aziendale che prevede l'applicazione di multe ai camerieri in ritardo. La decisione è stata pubblicata su Twitter da un utente e ha generato un'accesa discussione sulla piattaforma social. Secondo il documento divulgato, il ristorante ha introdotto un sistema di sanzioni economiche che riguarda principalmente la puntualità, ma anche l'abbigliamento e l'igiene personale dei dipendenti. La mossa dell'azienda è stata giustificata come un modo per garantire un servizio di alta qualità e una maggiore responsabilità da parte dei dipendenti.

Il ristorante ha introdotto un sistema di sanzioni che riguarda principalmente la puntualità

Secondo la scala stabilita dal ristorante, un ritardo di 5 minuti comporterà una multa di 10 euro, 10 minuti di ritardo costeranno 20 euro e se il ritardo supera i 15 minuti, l'importo della penale salirà a 50 euro. Queste sanzioni economiche hanno scatenato la rabbia di molti utenti sui social media, che le hanno giudicate eccessive e punitive.

E il ristorante abbandona la tradizionale "scala dei punti" per le mance

Uno dei punti salienti del documento riguarda poi il trattamento delle mance dei clienti. Il ristorante, infatti, ha deciso di abbandonare la tradizionale "scala di punti" per l'assegnazione delle mance e le addebiterà "tutte allo stesso modo". Questa scelta mira ad incentivare maggiormente i camerieri a impegnarsi nella loro attività, soprattutto quando vengono chiesti di prolungare il loro turno per qualsiasi motivo. Il ristorante, tuttavia, sostiene che queste misure sono necessarie per mantenere gli standard elevati che gli hanno permesso di ottenere la prestigiosa stella Michelin e per garantire un'esperienza indimenticabile ai suoi clienti.