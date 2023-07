Bonus vacanze: come richiederlo e tutti gli sconti previsti per gli under 35

Grazie alla Carta giovani nazionale se si hanno meno di 35 anni quest’estate si potranno risparmiare discrete somme per le proprie vacanze, approfittando di numerosi sconti e convenzioni varie disponibili in tutto il Paese. Chiunque sia residente in Italia, abbia la maggiore età, e non più di 35 anni per l’appunto, può richiedere e scaricare gratuitamente la carta, scoprendo quali iniziative e quali scontistiche siano a disposizione per la bella stagione.

Bonus giovani per gli Under 35: sconti e convenzioni

Più di 120 i partner che sono stati coinvolti, permettendo ai giovani di poter scegliere tra un’ampio ventaglio di possibilità tra sconti e agevolazioni su attività culturali, trasporti, servizi di ristorazione, alloggi, negozi.

Numerose quindi le scontistiche da utilizzare per viaggiare e soggiornare in tutta Italia, ma anche per concedersi un viaggio all’estero. La Carta giovani nazionale infatti offre agevolazioni che vanno dal 5% al 30% per diversi servizi, offerti anche da operatori turistici, musei e aziende del trasporto. Ci sono sconti fino al 30% sui biglietti dei treni e fino al 15% su aerei e pullman, oltre a un 5% sulle strutture facenti parte di Federalberghi, il 10% per le strutture Airbnb, il 20% sui voli interni di Ita Airways e il 15% su quelli intercontinentali (a tal proposito, attenzione alle varie disposizioni sul cibo che è permesso portare a bordo).

Come scaricare la Carta Giovani Nazionale e usufruire dei bonus

Per usufruire delle convenzioni e degli sconti basterà scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Io, in cui sono consultabili tutti i servizi della pubblica amministrazione. Per effettuare il log in bisognerà utilizzare il proprio Spid o la Carta d’indentità elettronica, e una volta completato l’accesso la sezione di riferimento è “Sconti, bonus e altre iniziative”.

Bonus vacanze, come richiedere gli sconti

Qui comparirà la carta e cliccando sulla voce “scopri le agevolazioni” si possono consultare tutte le convenzioni previste. Per usufruire degli sconti, in alcuni casi, sarà necessario prenotare comunicando il proprio codice personale, in altre circostanze invece basterà mostrare la carta al momento del pagamento.