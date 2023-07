Ecco come sarà lo chalet futuristico di Elon Musk in Alta Badia

Che le Dolomiti lascino tutti senza fiato (come del resto tutta l’Italia) non è una novità. L’ultimo ad essersi profondamente innamorato delle imponenti montagne dell’Alto Adige è Elon Musk, patron di Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company e Twitter, che dopo una vacanza sulle piste dell’Alta Badia, ha deciso di comprare casa. Anzi di costruirsela secondo le sue esigenze. Ora l’architetto Alessandro Costanza dello studio BlueArch svela il progetto della villa di Musk a San Cassiano in Badia. Tra i must: piscina sospesa, cantina e spa interrate, 15 bagni e la camera criogenica a -100 gradi. Al momento però il terreno che Musk aveva adocchiato è stato venduto (mentre a seguito di questa notizia i prezzi dei terreni stanno schizzando), ma Costanza assicura che «abbiamo trovato una seconda area molto discreta, off-market, perfetta per lui».

Elon Musk

Ecco come sarà la villa di Elon Musk in Alta Badia

Nel frattempo, Costanza svela il progetto della villa futuristica sulle Dolomiti di Musk: «Il progetto? L'ho sognato di notte – racconta al Corriere della Sera l’architetto Costanza - è il carapace di una tartaruga con i piani in piena esplosione, due sotterranei e tre emersi. Una cubatura di 800 metri quadri divisa tra 15 camere da letto, 15 bagni, ampio living e cantina vini e spa interrate. I dettagli più azzardati? La camera criogenica a -100 gradi, la cabina armadio interrata, a scomparsa nel pavimento, e la piscina in vetro sospesa lunga 30 metri».

«Siamo stati contattati a novembre non direttamente da Elon, ma da un intermediario – ha continuato Costanza - Il suo broker internazionale, dopo aver visto il progetto monumentale che abbiamo realizzato a Selva di Val Gardena per Pietro Beccari, il Ceo di Lvmh (il colosso del lusso di cui fanno parte Louis Vuitton e Dior, ndr), ci ha chiesto di prefigurare un edificio su un terreno in vendita di interesse del signor Musk: un prato verde inclinato da 4mila metri. Non ci è stato detto altro».

Il rendering della villa di Elon Musk in Ata Badia

Detto, fatto e gli architetti bolzanini hanno presentato il loro progetto: «Tutti si domandano come potrebbe essere la casa di un viaggiatore spaziale dalla mente infinita come Elon Musk - rivela il cofondatore di BlueArch - Noi abbiamo pensato a una composizione dinamica di piani aggettanti e volanti ed equilibri instabili. È come se lo scafo stesse deflagrando. È tutto in metallo, con traverse in legno, contrafforti in muratura piena e uno sperone completamente in vetro. I materiali sono tradizionali ma ci sarà un'ossatura in cemento armato perché la struttura presenta slanci molto arditi: è una casa che deve riscrivere i codici dell'architettura alpina».

Infinity pool, spa e cantina vini: lo chalet futuristico di Elon Musk

Dall’interno all’esterno la villa presenta ambienti a effetto wow come l’infinity pool in cemento e vetro, completamente sospesa e con lo scafo trasparente: «sarà riscaldata e lunga 30 metri, protesa verso il vuoto sospesa verso le montagne», assicura l’architetto Costanza.

Poi dal basso verso l’altro, troviamo «le cantine vini, i volumi dedicati al fitness con spa, sauna, bagno turco e una camera criogenica ad azoto liquido a -100 gradi e, sopra, un enorme living con ampi camini, come piace agli americani. Una casa interamente domotica, comandata via smartphone: siamo ai massimi livelli possibili».