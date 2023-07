Boss della Camorra arrestato mentre cenava al ristorante: a Ischia scene da film

Doveva essere, nelle intenzioni, una normale quanto tranquilla cena al ristorante. È stato, di fatto, uno dei suoi ultimi momenti di “normalità”, sicuramente di libertà, dati gli anni da scontare ora in carcere. Lunedì scorso in un noto ristorante di Ischia (Il Capannaccio) nei pressi della zona collinare di Forio d’Ischia è stato arrestato un boss della Camorra, il latitante Giuseppe Del Prete, ritenuto uno degli uomini chiave del clan Mazzarella di Napoli.

Boss della Camorra arrestato mentre cenava al ristorante

Sull’isola flegrea il riconoscimento è avvenuto grazie a un poliziotto in vacanza, trovatosi casualmente a Ischia proprio durante il soggiorno del camorrista. L'identità dell'uomo è stata accertata in zona porto mentre saliva sul taxi con una donna. Dopo aver chiamato i necessari rinforzi e seguito gli spostamenti di Del Prete, il blitz è avvenuto all’interno di un frequentato ristorante della zona.

Boss della Camorra arrestato a cena: chi è Giuseppe Del Prete

L’arresto davanti a decine di clienti, sorpresi quanto sbigottiti per quanto stava avvenendo all’interno del locale. Una scena da film: nel corso della cena i poliziotti hanno accerchiato il ristorante per evitare eventuali tentativi di fuga, poi le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in sala, arrestando il 46enne latitante Giuseppe Del Prete.

Boss della Camorra arrestato a Ischia al ristorante

Considerato uno degli uomini di spicco del clan Mazzarella, è stato trasferito all’interno del carcere di Poggioreale, dove dovrà scontare una pena di 6 anni di detenzione relativi a reati legati al traffico di stupefacenti commessi a Napoli nel 2006.