Vacanza eco-friendly e avventurosa? Ecco 4 alternative a basso impatto ambientale

Stiamo attraversando una delle estati più roventi degli ultimi anni, con temperature che costantemente superano i 40° e senza segni di abbassarsi nel prossimo futuro. Secondo l'ultimo report di Itay for Climate, un centro studi impegnato verso la neutralità climatica, siamo entrati in una nuova era di "anormalità climatica permanente", caratterizzata da un incremento della frequenza e dell'intensità di eventi meteoclimatici una volta ritenuti eccezionali, ma che ora sono diventati la norma. Per affrontare questa sfida, sarà cruciale ridurre le emissioni di gas serra, abbandonando progressivamente l'uso delle fonti fossili tradizionali e puntando invece sulle energie rinnovabili. L'obiettivo principale è migliorare la situazione a livello macro con politiche mirate a raggiungere questa meta e adottare scelte quotidiane consapevoli. Quest'estate, ad esempio, una scelta responsabile potrebbe essere optare per vacanze a basso impatto ambientale.

L'importanza di viaggiare rispettando l'ambiente

Quattro alternative per una vacanza eco-friendly e avventurosa

In linea con questa visione, Senec, azienda leader nella produzione di sistemi di accumulo energetico e soluzioni per l'indipendenza energetica, ha ideato quattro interessanti alternative per godersi una vacanza eco-friendly senza rinunciare all’avventura. L'obiettivo dell’azienda è promuovere l'adozione di pratiche sostenibili durante le vacanze, in modo da contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico. Le soluzioni proposte includono l'uso di energie rinnovabili e sistemi di accumulo energetico, consentendo ai viaggiatori di godersi il loro periodo di riposo senza compromettere l'ambiente. La scelta di vacanze sostenibili non solo riduce l'impatto ambientale, ma contribuisce anche a diffondere una maggiore consapevolezza sull'importanza di adottare comportamenti responsabili per preservare il nostro pianeta.

Ogni piccolo passo verso la sostenibilità è fondamentale per costruire un futuro migliore per le generazioni future.

«I recenti nubifragi nella zona di Milano e gli incendi in sud Italia e sud Europa hanno evidenziato in modo drammatico l'impatto del cambiamento climatico, che peggiora di anno in anno. Per contrastare questa pericolosa deriva sono necessarie non solo azioni governative forti, mirate ad incentivare l’uso di fonti di energia rinnovabile e di sistemi energetici più efficienti, ma anche quelle dei singoli. Credo infatti nel potere dell’opinione collettiva e delle scelte individuali che possono fare la differenza. In questo periodo particolare, è essenziale aderire a forme di turismo più responsabile, preferendo ad esempio destinazioni e strutture che adottano soluzioni per aumentare la sostenibilità e ridurre l’impronta ecologica delle proprie attività. Questi comportamenti, testimoniando l’interesse concreto delle persone, possono avere l’effetto di stimolare una maggiore domanda e, di conseguenza, un’offerta più ampia da parte degli operatori, nonché di spingere alla creazione di leggi a favore dell’ambiente. Il cambiamento più significativo può iniziare quindi dalla sensibilizzazione e dall'impegno di ciascuno di noi»: parola di Vito Zongoli, amministratore delegato Senec. Ma vediamo, nei dettagli, le quattro proposte.

1 Viaggi on the road, ma elettrici

Viaggio on the road? Sì ma con l'auto elettrica

Per gli amanti delle vacanze libere e in movimento, non c’è niente di meglio di un bel road trip in giro per l’Europa o alla scoperta delle bellezze nascoste dell’Italia. E se lo facessimo con un’auto elettrica? Che sia di proprietà o a noleggio, questo mezzo di trasporto a zero emissioni può migliorare significativamente il nostro approccio alle vacanze in auto. Se abbiamo ancora qualche dubbio, magari legato alla disponibilità di punti di ricarica durante il percorso, è utile sapere che l’Europa sta facendo grossi progressi in questo senso. Con 450.478 punti di ricarica accessibili al pubblico installati nel 2022, la ricarica non sarà un problema. Lasciamoci quindi stupire dalle infinite possibilità offerte da questa forma alternativa di viaggio, scegliendo un possibile itinerario. Cinture allacciate, ci prepariamo così all’avventura.

2 Vacanze al mare a basso impatto ambientale

Al mare scegli lidi sostenibili

Siamo pronti per un'estate al mare all'insegna della sostenibilità? Scopriamo i "lidi sostenibili", le nuove mete per coloro che desiderano godersi una vacanza al mare senza compromettere l'ambiente. Negli ultimi anni, alcuni stabilimenti balneari si sono impegnati a implementare soluzioni green per ridurre al minimo il proprio impatto ambientale e promuovere pratiche ecosostenibili.

Le caratteristiche che contraddistinguono i "lidi sostenibili" sono molteplici e innovative. Dalla raccolta differenziata all'utilizzo di energie rinnovabili, come ad esempio per le docce, o l'adozione di luci a Led per l'illuminazione serale, questi stabilimenti si stanno trasformando in vere e proprie oasi di eco-sostenibilità. Legambiente, l'associazione ambientalista italiana, ha giocato un ruolo chiave nell'individuazione e nel riconoscimento di queste realtà virtuose.

Dal 2015, Legambiente assegna l'ecolabel (ISO 13009) a quei lidi che dimostrano di rispettare i principi di ecosostenibilità delle spiagge, premiando gli sforzi compiuti per tutelare l'ambiente marino e circostante. Ma non è tutto: dal 2019, in collaborazione con "Village for All", ha lanciato il nuovo certificato "Ecospiagge per tutti", che si concentra anche sulla inclusività, promuovendo stabilimenti balneari eco-sostenibili che siano accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità.

Cosa significa, quindi, scegliere un "lido sostenibile"? Si intende optare per una scelta consapevole, sostenendo un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. Potremo trascorrere una vacanza al mare all'insegna della tranquillità, sapendo di contribuire attivamente alla protezione del nostro ecosistema marino.

3 Trekking nella natura? Come renderlo più sostenibile

Trekking in montagna segna rinunciare alla tecologia

Se vogliamo sfuggire al caldo estivo, un'escursione in alta montagna potrebbe essere la soluzione ideale. La parola "natura" non deve più essere sinonimo di rinuncia alle comodità. Esistono soluzioni all'avanguardia che consentono di vivere un'esperienza all'aria aperta senza dover rinunciare a piccoli comfort tecnologici. I "forni solari portatili" utilizzano la luce e il suo riflesso per cucinare il cibo, mentre i pannelli solari da agganciare allo zaino ricaricano i dispositivi elettronici. Potremo così goderci la natura senza lasciare un'impronta ambientale negativa.

4 Agricamping, per una pausa estiva a km zero

All'agricampeggio per un vacanza green

Per gli amanti della semplicità e dell'autenticità, l'agricamping offre una pausa estiva a "km zero". Queste strutture si distinguono per la loro attenzione verso le comunità locali e l'ambiente circostante. L'agricamping è una valida alternativa per le famiglie, le coppie o i gruppi di amici che desiderano trascorrere del tempo immersi nella natura. In Italia, ci sono numerosi agricampeggi che hanno adottato politiche di ecologia e sostenibilità. Ad esempio, l'Agricamping Ippocampo in Toscana è un campeggio a emissioni zero grazie all'uso di pannelli solari, garantendo un soggiorno eco-friendly e autenticamente rurale.