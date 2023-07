Carenza di personale, a Bergamo un corso di formazione per l'hotellerie

Ha preso il via il ciclo di incontri formativi "Commis di sala e barman", un corso altamente qualificante della durata di un mese, ideato da Confesercenti Bergamo in collaborazione con Cescot e l'agenzia per il lavoro AxL. L'iniziativa è una risposta alla carenza di operatori nel settore dell'hotellerie e si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) della missione 5 del Pnrr, finanziata dalla Regione Lombardia e coordinata localmente dalla Provincia di Bergamo. Il corso si articolerà in 118 ore di formazione, con frequenza fino al 28 luglio, presso la sede di Cescot in via Ravizza 7 a Bergamo. Le sessioni si svolgeranno tutte le mattine e i pomeriggi dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì solo al mattino. Durante il corso, verranno affrontati temi fondamentali nel settore ricettivo, tra cui sicurezza generale e alimentare, lingua inglese, mis en place, gestione dei rapporti con i clienti, organizzazione della sala e cultura enogastronomica.

A Bergamo arriva il corso di formazione per l'hotellerie di 118 ore

Hotellerie, chi non riesce ad assumere subisce perdite per il 5,3%

«Finalmente possiamo annunciare la partenza di questo corso a cui stiamo lavorando da tempo - spiega Cesare Rossi, vicedirettore di Confesercenti Bergamo, ringraziando Cescot per essersi prodigato al fine di dare una risposta alla categoria e Axl per la disponibilità a sperimentare questa palestra di collaborazione, oltre a Provincia e Regione per il sostegno - che si colloca nell’ormai atavica difficoltà di tutta la filiera del turismo e del suo indotto a trovare personale».

Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, le realtà che non riescono ad assumere subiscono una perdita stagionale media del 5,3%. «I motivi sono diversi - afferma Rossi. In primo luogo a causa del cambiamento culturale e del desiderio sempre più forte di conciliare i tempi della vita privata con quelli del lavoro. In secondo luogo, a causa di un atteso adeguamento dei livelli salariali». Confesercenti, in prima linea in questo ambito, sta cercando di riunire le imprese virtuose per promuovere modelli aziendali e organizzativi innovativi che soddisfino le necessità degli operatori, inclusi nuovi schemi di turnazione e assunzioni flessibili. Nel corso di questo corso formativo per futuri commis di sala, i ristoratori locali rappresentano una voce importante, portando la loro esperienza diretta sul campo e i valori del settore.