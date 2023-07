La famiglia Rovati acquisisce tutte le quote del gruppo Giacomo Milano

Fidim Srl, società benefit di proprietà della famiglia Rovati, ha annunciato di recente l'acquisizione al 100% di Giacomo Milano, un rinomato gruppo di ristorazione noto a livello internazionale per le sue location uniche e suggestive, nonché per l'eccellenza culinaria. Questa operazione rappresenta il completamento di un accordo siglato nel 2020 tra Giacomo Milano, fondato da Giacomo Bulleri nel 1958, e Fidim, il veicolo di investimento della famiglia Rovati, istituito da Luigi Rovati nel 1961. Fidim, con un portafoglio di attività diversificate, ha interessi anche nel campo della cultura e della filantropia, come testimoniato dalla recente creazione della Fondazione Luigi Rovati. Inoltre, Fidim è presente nel settore dell'ospitalità con il prestigioso Hotel il Salviatino a Fiesole. D'altro canto, Giacomo Milano sta evolvendo verso un modello aziendale più moderno e organizzato, istituendo un ufficio corporate e una struttura manageriale, pur preservando saldamente i valori fondamentali del marchio, quali l'ospitalità e la ricerca dell'eccellenza.

Giacomo Milano acquisita al 100% da Fidim Srl

Rovati (Fidim): «Vogliamo supportare la crescita di Giacomo Milano»

«Abbiamo deciso di entrare in Giacomo Milano per supportarne la crescita, consapevoli delle grandi potenzialità di questo storico marchio - ha affermato Carola Rovati, che assume il ruolo di ceo del gruppo. Giacomo è sinonimo di tradizione italiana e convivialità. La cura nel servizio e la qualità delle materie prime ne fanno un punto di riferimento per una clientela colta e raffinata. Con Giacomo, abbiamo in progetto nuove aperture sia in Italia che all’estero». Carola Rovati, terza generazione della famiglia Rovati, porta una visione manageriale giovane e dinamica che pone al centro della filosofia aziendale il benessere delle persone, che siano clienti, fornitori o collaboratori. La nuova proprietà ha inaugurato un programma di welfare aziendale, mettendo a disposizione dei dipendenti un budget che può essere convertito in vari servizi come assistenza sanitaria o previdenziale, viaggi, cultura o attività di svago, al fine di garantire un adeguato equilibrio tra lavoro e vita personale. Inoltre, l'azienda si concentrerà sulla ricerca e sulla crescita di nuovi talenti, grazie a un'Accademia in cui i dipendenti potranno partecipare a percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Famiglia Rovati (Fidim), l'acquisizione nel 65º anniversario di Giacomo Milano

Questa riorganizzazione rappresenta un segnale forte e positivo che coincide con il 65º anniversario di Giacomo Milano. Esso è nato dall'intuizione e dal talento visionario di Giacomo Bulleri, uno chef di origini toscane che nel 1958 ha fondato la storica Trattoria Da Giacomo in via Donizetti. Questo è stato il primo passo di un percorso che ha portato alla creazione di un marchio iconico nel panorama della ristorazione italiana, con 11 location oggi tra Milano, il lago di Como e la Toscana. Per celebrare questo importante traguardo, Giacomo Milano si concede un rebranding. Dal nuovo logo all'aggiornamento dell'immagine coordinata e dei menu, l'azienda rafforza ulteriormente la propria identità e trasmette una filosofia fondata sull'ospitalità raffinata e senza tempo. Per coinvolgere la sua community in continua crescita anche a livello internazionale, Giacomo Milano propone inoltre una rinnovata presenza digitale, con un sito web completamente rinnovato e una presenza sui social media aggiornata.