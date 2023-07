Metro di Milano, inaugurata la linea M4: a Linate in soli 12 minuti

Oggi è un giorno di grande festa per la città di Milano, con l'inaugurazione della linea M4 della metropolitana. Questa nuova tratta, denominata "Linea Blu", permetterà ai cittadini e ai visitatori di raggiungere l'aeroporto di Linate in soli 12 minuti, riducendo significativamente il tempo di percorrenza e garantendo un collegamento rapido e comodo. Per celebrare questo importante evento, è stata allestita una scenografica installazione in Piazza San Babila: un aereo gonfiabile lungo 20 metri, sospeso immobile a quattro metri e dieci d'altezza, simbolo della vicinanza tra il cuore storico della città e l'aeroporto cittadino. Questo evento straordinario rappresenta l'inizio di una nuova era per Milano e la sua rete di trasporti pubblici.

Inaugurata oggi la nuova linea M4 di Milano

Inaugurata la Linea M4 della metro di Milano: una storia lunga 20 anni

La nuova tratta M4, che unirà l'Ovest all'Est della città, compreso lo scalo Forlanini e San Cristoforo, ha una storia lunga vent'anni, con il progetto che risale al 2005. Dopo un ritardo di sette anni e mezzo, le prime sei fermate sono state inaugurate lo scorso novembre (invece del previsto 2015), e oggi si aggiungono altre due stazioni: Tricolore e San Babila, quest'ultima trasformata in una grande area pedonale per l'occasione. Le prossime tredici fermate saranno aperte in blocco entro un anno e mezzo. Ogni treno della M4 può trasportare fino a 600 persone e raggiunge una velocità massima di 80 chilometri orari. Una volta che l'intera linea sarà operativa, si prevede che potrà trasportare fino a 24mila passeggeri all'ora per senso di marcia, offrendo un'alternativa comoda e sostenibile per gli spostamenti all'interno della città.

Linea M4 a Milano: le fermate attualmente in funzione

Le nuove fermate attualmente in funzione includono Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila. Entro la fine del 2024, saranno aperte contemporaneamente tutte le altre fermate che corrono dal centro verso l'est di Milano, tra cui Sforza Policlinico, Santa Sofia, Vetra, De Amicis, S. Ambrogio, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo. Nonostante le difficoltà incontrate durante i lavori, come ritrovamenti archeologici e le necessità di modifiche, l'apertura delle ultime 13 stazioni avverrà in un unico lotto, segnando un importante traguardo per il sistema di trasporto milanese.

Otto le fermate attualmente in funzione sulla linea M4 di Milano

I cantieri della linea M4 sono in fase di conclusione, con la talpa che ha terminato di scavare le gallerie e si sta procedendo con le operazioni di rivestimento, posa delle rotaie e creazione degli impianti. Le stazioni di Sforza e De Amicis hanno subito alcuni ritardi, ma si prevede che i cantieri si ridurranno progressivamente nei prossimi mesi, come già avvenuto nella tratta ovest. L'obiettivo è quello di garantire una circolazione agevole e una riduzione dell'impatto visivo delle opere in corso