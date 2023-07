Turismo e ristorazione, le professioni estive più richieste: camerieri in testa

L'estate 2023 è entrata nel vivo, portando con sé un'energia rinnovata nell'economia turistica. Sia che si scelga il mare, la montagna, il lago o le città d'arte, InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha condotto l'Osservatorio Professioni Estive per tracciare l'andamento degli annunci di lavoro nella categoria turismo e ristorazione. I dati rivelano un quadro estremamente positivo, con quasi 5mila annunci pubblicati sulla piattaforma tra aprile e metà giugno. La sottocategoria ristorazione - con in testa camerieri, assistenti di cucina e cuochi - è quella che raccoglie la maggior parte degli annunci, con un totale di quasi 4mila richieste. Tuttavia, è il comparto del turismo a registrare la crescita percentuale più significativa, mantenendo la tripla cifra già osservata nel 2022.

Secondo InfoJobs, la figura del cameriere è quella più richiesta in ristorazione e turismo

Le professioni estive più richieste nel turismo e nella ristorazione nel 2023

Secondo l'Osservatorio InfoJobs, le professioni più ambite nel settore del turismo e della ristorazione per l'estate corrente continuano ad essere concentrate principalmente nell'ambito culinario, vero e proprio orgoglio nazionale. La classifica riflette quindi le posizioni chiave nel settore della ristorazione, con un podio così formato: al primo posto troviamo la professione di cameriere, seguita dall'assistente di cucina al secondo posto e dal cuoco al terzo.

La figura del barista si posiziona al quarto posto, mentre l'animatore turistico, che si trovava all'ottavo posto nel 2022, cresce di importanza nel 2023, collocandosi al quinto posto. Al sesto posto troviamo l'addetto al catering aereo, seguito dallo chef (figura, a differenza del cuoco, apicale in cucina) al settimo posto. Gli addetti alle pulizie delle camere si piazzano all'ottavo posto, mentre gli addetti vendite e i responsabili vendite occupano rispettivamente il nono e il decimo posto della classifica. Al di fuori della top 10, ma sempre ambiti, troviamo il pizzaiolo al dodicesimo posto, per portare in tavola (o magari in spiaggia) uno dei cibi più rappresentativi dell'Italia nel mondo. Per una dolce pausa, il pasticcere si posiziona al quindicesimo posto. La top 20 delle professioni ricercate comprende anche figure professionali particolari come il confezionatore caseario artigianale al diciassettesimo posto.