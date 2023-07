Cena da favola a Viareggio, 100mila euro di conto per un armatore del Medio Oriente

Se uno può permetterselo, perché no? Anche perché in questo caso fa giare l’economia italiana. In particolare, quella di un prestigioso ristorante nel cuore di Viareggio che ha servito una cena da 100mila euro.

Lo scontrino della cena da 100mila euro a Viareggio

Carta canta, cioè scontrino alla mano, questo è quanto ha speso un armatore del Medio Oriente per festeggiare il varo del suo yacht con una cena da favola con caviale, ostriche, vini di pregio e champagne.

Menu da favola per un conto da 100mila euro a Viareggio

A raccontare la storia, che sembra una favola, La Nazione. Come dicevamo, l’armatore, per festeggiare il varo del suo nuovo yacht, decide di invitare a cena 24 persone lui compreso, cui si sommano 6 guardie del corpo. Riservata la saletta del locale chiede di servire: caviale (1,2 kg, si dice), aragoste giunte appositamente dalla Sardagna, arselle, capesante, rombo e ricciola. Il tutto in abbinamento con Champagne Krug e bottiglie di Petrus Grand Vin Pomerol 2015.

Il tutto per un conto iniziale di 74mila euro. Ma a quel punto, imprenditore ha detto «facciamo 100mila euro, cifra pari» e ha aggiunto magnum di Sassicaia, come ricordo della serata per ciascun ospite.

Cena da 100mila euro a Viareggio, è caccia al ristorante

La notizia della cena, una volta diventata di pubblico dominio, ha fatto scattare la caccia all’identikit del ristorante che l’ha ospitata: i rumors indicano un’enoteca di alto livello, ma il titolare - contattato telefonicamente dal Corriere Fiorentino - smentisce.