Assohoreca, nuova realtà che tutela la supply chain e i fornitori

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 15:17

Gli obiettivi di Assohoreca

Richiesta all’Istat della creazione di un codice Ateco dedicato alla filiera Horeca sia produttiva che commerciale, ad esclusione del settore alimentare. Confronto con gli organi istituzionali a tutela e salvaguardia delle attività della filiera Horeca:

In questo momento emergenziale sarebbe molto importante, per contribuire alla ripresa del settore, che la politica destini delle risorse, sotto forma di credito di imposta , agli utilizzatori finali del settore Horeca;

, agli utilizzatori finali del settore Horeca; Contemporaneamente, è necessario individuare degli interventi da effettuarsi come credito di imposta lungo tutta la filiera produttivo/commerciale. Confronto con le fiere di settore (sia internazionali che locali) al fine di ottenere condizioni agevolate per i membri dell’associazione. Comunicare puntualmente, ad esempio a mezzo newsletter, e supportare le aziende nell’applicazione degli aggiornamenti tecnico-normativi. Comunicare puntualmente, ad esempio a mezzo newsletter, le tematiche relative alle agevolazioni fiscali. Redigere un codice etico di base per regolamentare l’accesso all’associazione e consentire di identificare un’azienda associata come azienda di qualità. Realizzare accordi quadro di fornitura per servizi di interesse comuni agli associati.

i è costituita a Lecco poche settimane fa “”, realtà associativa che nasce dall’esigenza diil cui core business non è direttamente riconducibile ad attività di ristorazione, pura come i ristoranti, ma le cui sorti sono ad essa strettamente legati. Si tratta dellache esula dal food&beverage, ovvero dalle forniture alberghiere a cui si appoggiano i ristoranti per acquistare le attrezzature con cui produrre, stoccare e servire i cibi.Oltre alla parte distributiva, si somma chiaramente a monte della supply chain la parte di, dove troviamo un esercito di Pmi che sono state adombrate dalla crisi dovuta alla pandemia in corso e che non sono state neanche lontanamente interessate da provvedimenti a sostegno del comparto Horeca. Il, nonostante la forte resilienza di questi operatori, ha fatto nascere un’esigenza comune che si è concretizzata con la nascita di Assohoreca.Questi sono i soci fondatori:Assohoreca per mezzo del suo presidente, ceo di Horecatech, coadiuvato dai consiglieri (provenienti dalle aziende fondatrici), avrà come mission quella dirappresentato dalle aziende presenti. Il tutto volto al sostegno dell’occupazione e dello sviluppo di un fiore all’occhiello del sistema Italia come il comparto Horeca e l’enogastronomia, strettamente interconnessi.