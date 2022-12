Catacombe di San Gennaro, record di 200mila visitatori

Record di visite per le Catacombe di San Gennaro di Napoli, che quest'anno hanno registrato la presenza di 200mila visitatori. Per gli operatori della cooperativa La Paranza, a cui ne è affidata la gestione, si tratta di «un traguardo straordinario, che segna una tappa importante nei processi di valorizzazione, tutela e recupero delle Catacombe di Napoli e di rilancio sociale, economico e culturale del Rione Sanità».

Le catacombe di San Gennaro a Napoli

Il risultato arriva dopo gli anni difficili della pandemia

Le Catacombe di San Gennaro di Napoli il 28 dicembre del 2017 avevano registrato 100mila visitatori, un numero mai raggiunto dal sito archeologico partenopeo. «Siamo orgogliosi - afferma Giovanni Maraviglia, presidente della cooperativa La Paranza - del percorso fatto e della crescita della nostra cooperativa. Questo traguardo arriva dopo anni difficili: durante la pandemia, nonostante la drastica riduzione dei visitatori, abbiamo sempre salvaguardato l'occupazione e non abbiamo mai smesso di metterci all'opera per progettare nuove opportunità di inserimento lavorativo per i giovani del nostro quartiere».