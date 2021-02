Il cliente straniero non paga il conto? Ecco la piattaforma per il recupero crediti in tutta l'Ue

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 11:10

P

Una piattaforma per il recupero crediti

Una piattaforma per recuperare crediti

Come utilizzare la piattaforma

Il progetto Scan

er bar,ecco un aiuto in più per risolvere un problema annoso, quello dei clienti stranieri che se ne vanno, una volta finita la vacanza o il pasto, senza pagare il. E ora, come li recupero? Succede in molti altri ambiti, uno dei più comuni è quello che si lega al pagamento delle multe per la violazione del codice stradale, ma ora ecco la soluzione: una piattaforma digitale che consente di accedere alla procedura Ue per i cosiddetti “”, ovvero il recupero crediti di modesta entità.L’idea è legata al progettoe dà la possibilità di avviare la procedura fino ad un massimo di 5mila euro nei confronti di un cittadino o di un’impresa di un altro Paese. Basta infatti spiegare la situazione al sistema, rispondendo alle domande che passo passo vengono poste, per sapere se è possibile utilizzare la procedura Ue per gli “small claims” (appunto le controversie di modesta entità), alternativa a quella ordinaria, più semplice e rapida e meno costosa. Non solo: la piattaforma indica anche lada utilizzare per compilare la domanda e guida a reperire le informazioni per individuare il giudice competente e l’entità dei costi da affrontare.Il progetto Scan è finanziato dalla Ue ed è coordinato dall’in consorzio con altri otto partner europei (le Università di Lubiana, Luiss di Roma, di Vilnius, di Bruxelles, Hec di Parigi, oltre al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, all’Adiconsum e alla Union des avocats européens del Lussemburgo). Dopo oltre due anni di lavoro, il progetto è partito nel 2018, il percorso si è concluso e in aggiunta alla piattaforma, i partner hanno elaborato anche un set di proposte per migliorare le norme europee che regolano laper le controversie di modesta entità.Il progetto è infatti nato per «diffondere la conoscenza e l’utilizzo del procedimento europeo per gli small claims», spiega, docente di logica e informatica giuridica presso l’Università Federico II di Napoli e coordinatore europeo di Scan. «Si tratta di una procedura - prosegue Romeo - che punta a realizzare unaeuropea efficace, rapida e poco costosa. Il nostro obiettivo era creare degli strumenti per renderla familiare e accessibile a tutti, soprattutto ai consumatori e alle Pmi».Come ricorda il Sole 24 Ore la “small claims procedure” esiste già da tempo: è stata introdotta dal regolamento 861 del 2007, poi modificato dal regolamento 2421 del 2015, che ha, tra l’altro, innalzato ildi valore della lite dai 2mila euro originari a 5mila euro. Ma finora è stata molto poco utilizzata. Dalle indagini svolte nell’ambito del progetto Scan è infatti emerso che, anche se sono molti i potenzialidella procedura per gli small claims ad averne sentito parlare, solo una minoranza l’ha utilizzata e i più non saprebbero a chi rivolgersi per avereaggiuntive. E anche tra gli addetti ai lavori (avvocati, giudici ed esperti) non è diffusa la conoscenza della procedura.Ma come funziona praticamente la procedura? La procedura può essere utilizzata per le controversie di valore fino a 5mila euro che coinvolgano soggetti domiciliati o residenti indiversi (esclusa la Danimarca, dove la procedura small claims non è operativa). Si può trattare, ad esempio, di recupero crediti, di rimborsi per l’acquisto di prodotti difettosi o servizi non resi, di risarcimento danni per incidenti, mentre sono escluse (tra le altre) le liti con il, quelle tra, le successioni e le controversie diSonoper cui si può sempre utilizzare la giustizia ordinaria degli Stati membri che però spesso prevede tempi e costi che possono scoraggiare chi deve recuperare somme contenute. In alternativa, la procedura Ue permette di ottenere una decisione, eseguibile in tutti i Paesi Ue, compilando un moduloe inviandolo al giudice competente (in Italia, il giudice di pace). Quest’ultimo deve compilare a sua volta il modulo di replica e inviarli entrambi entro 14 giorni alla controparte, che ha poi 30 giorni per rispondere. Di norma la procedura è scritta, ma il giudice può fissare un’udienza se è indispensabile, a cui le parti in lite possono partecipare anche senza avvocati. Entro altri 30 giorni ilemette la sentenza.Una procedura semplice, ma che comunque può essere complesso mettere in pratica per chi è digiuno di competenze giuridiche. La piattaforma del progetto Scan (raggiungibile dal sito scanproject.eu) cerca intanto di spiegare a cosa serve e come si articola il, utilizzando le tecniche del legalE poi offre una(per ora solo in inglese) che aiuta gli interessati a scoprire se la loro controversia rientra fra quelle per cui si può utilizzare la procedura, in quale lingua va compilata la, a qualeva indirizzata e quanto potrebbe costare il procedimento.Nell’ambito del progetto sono poi state elaborate delle linee guida per ileuropeo che mettono in evidenza le criticità del sistema e propongono modifiche normative per rendere la procedura più “attraente”. Tra l’altro, si propone di aumentare il limite di valore da 5mila a 10mila euro, renderla applicabile a nuove controversie (come quelle che riguardano i diritti di proprietà, le obbligazioni che derivano da relazioni familiari, le successioni e alle cause di lavoro), valutare se farla diventaree se estenderla alle cause non