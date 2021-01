Conte è pronto ad una nuova stretta. Verso un decreto ponte: i ristoranti non riaprono fino al'11?

Primo Piano del 03 gennaio 2021 | 18:10

S

i va verso un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm con un'altra. È una delle ipotesi che sarebbe stata sul tavolo del vertice convocato da Giuseppe Conte con la maggioranza e il Cts.Non si esclude che tale provvedimento contenga misure che saranno applicate a livello nazionale, aldilà del sistema delle fasce di colore per le diverse regioni. Venerdì saranno decise le nuove fasce di rischio - con il coinvolgimento di Cts, cabina di regia, regioni. E ci sono. Le prime indiziate sono Calabria, Liguria e Veneto.

Nel week-end del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da asporto. Potrebbe poi essere anticipato alle 20, invece che alle 22, il coprifuoco. E fra le ipotesi che circolano c'è che anche nelle settimane successive, le regioni in fascia gialla potrebbe passare a fascia rossa o gialla nei week end, con conseguente chiusura dei pubblici esercizi.

Dal 7 gennaio e fino al 15, data di scadenza dell'ultimo dpcm, viene consentito lo spostamento tra le regioni solo per ragioni di necessità.

Si pensa ad una proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi. La misura, già prevista nel decreto natalizio in scadenza il 6 gennaio, sarebbe prorogata fino al 15 del mese.



La didattica in presenza al 50% nelle scuole dovrebbe invece ripartire dal 7 gennaio. È quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte, secondo quanto appreso dall'ANSA, nel corso del vertice con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e membri del Cts. Ma considerando il barcamenarsi del premier fino ad oggi non si può esserne certi.