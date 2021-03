Covid e matrimoni: il Governo tace. Mentre la Cassazione penalizza i banchetti

Pubblicato il 13 marzo 2021 | 12:37

. E completamente dimenticato. Da più di un anno. È il comparto deiche ilha letteralmente cancellato. Zero, ma poco, se non nullo, l’interesse delleverso un settore fondamentale per l’economia del Paese. E ora ci si mette anche laa decidere sul settore, dando ragione a unache si è rifiutata di pagare ildelconsiderato “scadente”.Danni su danni. E così da una parte, appunto, a più di un anno di distanza, nessuno sta parlando di stabilire dellee deispecifici per la celebrazione dei matrimoni. A parte, giustamente, ledi categoria, oltre che numerose coppie italiane, che invocano a gran voce undiper questo settore che fa della precisa organizzazione, in generale, il suo fiore all’occhiello. Sono state anche lanciate petizioni pubbliche al, affinché nel 2021, si stabiliscano dei periodi specifici per le celebrazioni, si determinino protocolli chiari e si definiscano aiuti per le coppie e le imprese colpite.Da avere subito. Anche perché ogni anno in Italia decidono di sposarsi più di 195mila coppie, generando un volume d’affari diretto di circa 4,75 miliardi e circa 400mila posti di lavoro. Secondo un sondaggio realizzato a febbraio 2021 su 4.427 coppie che si sono sposate nel 2020 o che inizialmente avevano una data di matrimonio nel 2020 e l'hanno posticipata al 2021, solo il 9% delle coppie non ha ancora fissato una nuova data per il matrimonio. Il restante 91% delle cerimonie è fissato, ma non si sa con quali misure potranno essere realizzate.Una soluzione per gli addetti al settore sarebbe quella di offrireagli invitati (favorevoli il 67% dei fornitori intervistati in un sondaggio realizzato tra più di 2.360 aziende del settore). Così come da tempo Italia a Tavol a e le associazioni di categoria chiedono per poter pranzare al ristorante e non far morire uno dei settori più importanti italiani.Ma nessuna risposta in materia. L’unica risposta sul tema “matrimoni” è, infatti, stata data dalla. E non è favore del comprato: «giusto non pagare il catering, se non soddisfa».Ma andiamo con ordine: delusa dal propriodiin un agriturismo, una coppia siciliana aveva deciso di non saldare il conto. Il titolare si è rivolto subito al Giudice di pace di(Ct) che ha ordinato agli sposi di pagare 3500 per il sevizio. Su opposizione degli sposi, l’anno seguente il decreto è stato revocato. Il Tribunale di Caltagirone ha poi rigettato l’appello del ristoratore che si è rivolto alla Cassazione. Ma ora anche qui il “due di picche”: a sorpresa la Cassazione ha confermato, infatti, legittima la decisione, ribadendo il no al decreto di ingiuntivo per inesatto adempimento del fornitore delRovinare il banchetto di nozze, insomma, non è cosa da poco. E sono tanti i “” di sposi arrabbiati e delusi. Tra i casi più gravi anchetra gli invitati.Il problema, sottolineano gli, è che spesso gli sposi, per risparmiare si affidino a offerte a basso costo che spesso non riescono a garantire ciò che promettono.Attenzione anche alle scelte rischiose sul cibo. Da evitare, suggeriscono gli addetti al settore, ad esempio il menu solo pesce (no, in particolare, al crudo nei ricevimenti) o pietanze troppo speziate o a base di tartufo. Attenzione anche agli alimenti che possono creare allergie. Ma il consiglio per gli sposi è di non incaponirsi nemmeno su vini troppo particolari per il quali gli abbinamenti sarebbero molto difficili.Insomma, scegliere bene a chi rivolgersi e lasciarsi seguire da chi è. Professionisti in grado di gestire ogni difficoltà, compresa quella del Covid. Governo permettendo.