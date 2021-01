La crisi porta il turismo indietro di 30 anni. Una patente ai vaccinati per viaggiare salverà il settore?

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 11:05

Un passaporto vax per viaggiare?

Dalla Basilicata la proposta più convinta

Vaccino per il turismo, ma anche per i ristoranti

Sale (poco) la voglia di viaggiare

i è parlato di fondi, di sostegni “politici”, di rivoluzioni strutturali, di agevolazioni fiscali e di molto altro per far ripartire ilo comunque per evitare che le strutture ricettive morissero definitivamente. Ma ora la proposta deglisembra puntare tutto su una e una sola direzione: il. Anzi: un patentino per poter viaggiare che abbia, naturalmente, come premessa fondamentale l’essersi vaccinati.Sarà un’iniezione di fiducia e spinta per tornare a viaggiare? Chi si è esposto più di tutti in questo momento è lache si ispira alla politica messa in atto da alcune compagnie aeree extra Ue le quali hanno previsto l’obbligo del vaccino per prenotare un volo. Lanon è certo nuova a idee concrete (finalmente) per portare turisti nella propria regione ed essere anche di spunto per altre: quest’estate infatti aveva promosso l’iniziativa “Basilicata vacanza free” che puntava a rassicurare i turisti in arrivo con strategie mirate sulla sicurezza nelle strutture e sul territorio.Un’idea quella del vaccino come passaporto per viaggiare che come Italia a Tavola abbiamo proposto proprio nei giorni scorsi , ampliando gli orizzonti e guardando anche aiche potrebbero proprio puntare su questa modalità per tornare a lavorare e senza fermarsi ai clienti vaccinati, ma pretendendo la stessa tutela lungo tutta la, dai fornitori ai dipendenti.di Federalberghi-Confcommercio Basilicata non ha dubbi: «Bisogna fare sintesi fra tutti ie le sigle degli operatori lucani con un paino di azioni concrete ed efficaci. Quanto al patentino per viaggiare che potrebbe essere rilasciato a chi abbia effettuato il vaccino, bisognerebbe seguire l’esempio di quelle compagnie aeree extra Ue che hanno previsto l’obbligo del vaccino per prenotare un. Iniziative come queste e come quella divacanza free sarebbero un ottimo aiuto per il settore del turismo, adesso che si inverte la tendenza».Lasta prendendo pieghe migliori con un italiano su quattro che intende concedersi tre giorni di ferie a febbraio , ma non sono numeri che tali da poter sorridere. Anche perché i dati di questo 2020 hanno riportato il settore indietro di 30 anni e il buco da colmare sarà profondo. Nell’anno dellagli arrivi in Italia sono stati 78 milioni con 240 milioni di presenze turistiche in meno in Italia proprio a causa delCirca il futuro un'indagine Swg fa emergere due scenari ben distinti. Il primo, spiega Confcommercio, «è quello a breve scadenza, Entro fine, 1 intervistato su 4 prevede di concedersi una pausa di massimo 3 giorni in Italia. Un'idea, più che un vero e proprio programma di, visto che, fra questi, il 72% non ha ancora scelto la destinazione né tanto meno prenotato, e la stragrande maggioranza delle preferenze si indirizzano verso seconde case di proprietà o di amici. Insomma, non è».Il secondo, osserva l'organizzazione delle imprese, «è quello delle previsioni a più lunga, dove gli italiani sembrano puntare a una vacanza di 3/7 giorni tra giugno e luglio, nel 28% dei casi, e di oltre 7 giorni trae settembre, per uno su due. Questo naturalmente a patto che l'epidemia torni davvero sotto controllo, non ci siano nuove ondate di contagi e il vaccino funzioni come si spera. Le località di mare le più gettonate Nel complesso, sono sempre le località diad attrarre di più per i progetti di vacanze, soprattutto se di maggiore durata, mentre per quelle più brevi le città d'arte - soprattutto di Toscana, Lazio ed Emilia Romagna - scelte dal 17% degli intervistati, tornano finalmente a competere con la: un guizzo di positività per la tipologia di destinazione più duramente colpita dalla crisi Covid».