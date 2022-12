La cucina italiana? Batte tutti per ricette e per prodotti

La cucina italiana? La migliore al mondo sia per ricette sia per prodotti. E ora a dirlo c'è persino una classifica. Taste Atlas è un portale in lingua inglese, una vera e propria enciclopedia del cibo, che raccoglie al suo interno ricette, prodotti enogastronomici e ristoranti da tutto il mondo. Gli utenti, una volta che li hanno provati, possono recensirli, dando loro un voto da 0 a 5.

Ora Taste Atlas ha preso tutti questi voti e ne ha fatto una media, individuando così la cucina più amata a livello mondiale. L'Italia, appunto, seguita da Grecia e Spagna e Giappone.

La classifica, almeno nelle prime posizioni, è molto corta. La media della cucina italiana è, infatti, 4,72, mentre quella greca si ferma a 4,69. Il bronzo spagnolo vale 4,59 ed è in ex aequo con il Giappone. Quinta la cucina indiana, che con 4,54 si piazza davanti a quella messicana di un solo decimale.

Ecco le prime 25 posizioni della graduatoria di Taste Atlas, con i relativi punteggi:

Italia 4.72 Grecia 4.69 Spagna 4.59 Giappone 4.59 India 4.54 Messico 4.53 Turchia 4.52 Stati Uniti 4.51 Francia 4.51 Perù 4.51 Cina 4.49 Brasile 4.49 Portogallo 4.47 Polonia 4.44 Germania 4.37 Indonesia 4.37 Croazia 4.33 Argentina 4.33 Corea del Sud 4.31 Vietnam 4.31 Ungheria 4.26 Romania 4.25 Filippine 4.25 Iran 4.23 Serbia 4.23 Georgia 4.23

Vince la tradizione: la pizza batte tutti

Entrando nel dettaglio del punteggio raccolto dalla cucina italiana, emergono spunti interessanti sui prodotti e sulle ricette italiane più amate al mondo. Nessun particolare sorpresa, a essere sinceri: vince la tradizione e, su tutti, trionfa la pizza. È, infatti, prima tra i piatti più apprezzati, davanti all'insospettabile risotto e alle più preventivabili tagliatelle al ragù alla bolognese e pasta alla carbonara. A seguire, i ravioli e gli gnocchi, il tiramisù e la pizza napoletana. Nono posto per la bruschetta e decimo per il torrone. La pizza è prima anche tra i prodotti più conosciuti della cucina italiana. Al secondo posto si piazza l'espresso e al terzo gli spaghetti. Quarta la mozzarella e in chiusura di top five la lasagna.

La pizza, sempre lei, è infine prima anche nella classifica complessiva dei punteggi dati dagli utenti, con un 5 tondo. Dietro di lei, con 4.9 il risotto ai funghi porcini e con 4.8 il Parmigiano Reggiano, pari merito con il pesto alla genovese, la nduja, la focaccia di Recco e il Prosciutto Toscano.

