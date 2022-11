Dalle low cost alla digitalizzazione: il futuro delle agenzie viaggi

La Federazione Turismo Organizzato (Fto) di Confcommercio si è riunita a Milano per l'Assemblea nazionale 2022. Tanti i temi sul tavolo, fondamentali per il futuro del comparto: dal difficile rapporto con le compagnie aeree, a partire dai vettori low cost, fino alla sfida sfida delle competenze e dei necessari investimenti sulla formazione degli operatori di fronte a un mercato turistico profondamente cambiato dopo la pandemia e sotto la spinta della digitalizzazione, passando per le opportunità e i problemi che possono derivare dal rapporto con l’Unione europea.

Importante, in questo senso, la presenza del ministro del Turismo Daniela Santanché, a cui Fto ha avanzato alcune richieste prioritarie.

Daniela Santanché e Franco Gattinoni all'Assemblea annuale di Fto

Le richieste di Fto al ministro Santanché

Gli obiettivi prioritari messi sul tavolo dalla Federazione Turismo Organizzato sono diversi:

Il sostegno alle imprese del comparto in termini di riduzione del cuneo fiscale e di semplificazioni tributarie

alle imprese del comparto in termini di riduzione del cuneo fiscale e di semplificazioni tributarie La riforma degli ammortizzatori sociali

degli ammortizzatori sociali L’interlocuzione con la Ue su dossier decisivi come la direttiva pacchetti o il regime speciale Iva per le agenzie di viaggi

con la Ue su dossier decisivi come la direttiva pacchetti o il regime speciale Iva per le agenzie di viaggi La condivisione di una visione sulla governance del turismo che valorizzi quello organizzato quale volano fondamentale della promozione dell’Italia nel mondo

Fto ha chiesto poi all’esecutivo di aumentare le risorse nel Pnrr, perché 2,3 miliardi appaiono insufficienti per un settore come quello turistico che rappresenta il 13,7% del Pil e il 15% dell’occupazione.

«Dietro al Turismo organizzato – ha detto Santanchè – troviamo migliaia di famiglie, lavoratori, piccole imprese italiane che danno lavoro e contribuiscono all’economia nazionale. Una solida realtà italiana che va anzitutto protetta e tutelata nei confronti dei giganti tecnologici internazionali, operanti secondo regole, obblighi e imposizioni fiscali più vantaggiosi, e dei vettori aerei low cost stranieri, che non si dimostrano cooperativi con il resto della filiera».

Il futuro delle agenzie viaggi nelle parole di Franco Gattinoni

«Siamo in bilico tra un passato difficile che ancora si ripercuote sul presente, con emergenze che vanno subito risolte, e un futuro di rinascita verso il quale cerchiamo di proiettarci – ha detto invece Franco Gattinoni, presidente Fto – nella convinzione che il Turismo organizzato possa giocare un ruolo di 'regia' della filiera, di regolazione dei flussi e di promozione efficace del prodotto Italia nel mondo. Il nostro comparto ha bisogno di un taglio deciso del cuneo fiscale per consentirci di recuperare le risorse umane perse in questi due anni e mezzo e per rilanciare gli investimenti. Serve una riforma degli ammortizzatori che renda il sistema a misura di piccole e microimprese. Deve anche cambiare il rapporto con le banche che troppo spesso chiudono i rubinetti. Ma abbiamo soprattutto bisogno di programmazione e pianificazione, per questo non possiamo rimanere ostaggio di un mercato del trasporto aereo dominato da vettori low cost che non interagiscono con il resto della filiera e cambiano la loro offerta di continuo e senza preavviso».

Gattinoni si è poi rivolto al ministro. «Chiediamo di far valere il peso di questo comparto in seno al Governo e nel contesto europeo, di sfruttare le nostre professionalità per rilanciare l’immagine del Paese, ma al tempo stesso di sostenerci nella svolta digitale e nella riqualificazione del personale. Senza dimenticare la lotta all’abusivismo, lo stimolo sul fronte Pnrr per non perdere risorse già impegnate su misure tuttavia rimaste sulla carta e un input necessario affinché la Pubblica amministrazione risolva rapidamente la piaga dei tempi biblici di attesa sul rilascio e rinnovo dei passaporti. Noi – ha concluso il Presidente di Fto – siamo pronti a una sinergia costante e concreta con il ministero per la ripresa di un settore economico cruciale».