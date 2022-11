Il futuro del turismo? Una vacanza... virtuale

La parola chiave dell'edizione 2022 di Bto (Buy Tourism Online), la manifestazione dedicata al connubio tra innovazione e turismo in corso di svolgimento a Firenze, è “Metatourism”. Un cappello che racchiude 100 eventi tra approfondimenti, workshop e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze su tecnologia applicata al travel, destinazioni, professioni, modi di viaggiare. Ad aprire le danze oggi anche il ministro del Turismo Daniela Santanché, collegata da remoto, che ha sottolineato l'importanza di un approccio digitale al viaggio e al turismo in generale.

Il ministro, nel suo intervento, ha sottolineato che «il turismo ha vissuto un profondo cambiamento con l’avvento della pandemia, grazie alla quale abbiamo assistito ad un approccio sempre più digitale anche in questo settore. Sono emersi nuovi trend, come ad esempio la tendenza sempre più diffusa di unire lo smartworking con le vacanze, un fenomeno esploso nel 2020 e che richiede politiche specifiche per essere incentivato. Su questi temi Bto offre spunti di riflessione molto importanti, che spaziano dall’innovazione digitale al metaverso, fino alla sostenibilità. Sul tema del turismo sostenibile stiamo lavorando molto, come Ministero, anche grazie ai 6 milioni di euro previsti nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per l’iniziativa “grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile”, realizzato con Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia. Sono sicura che dalla Bto arriveranno spunti interessanti per sostenere altri nostri progetti».

Tra i diversi interventi, ha suscitato molto interesse quello di Emma Chiu, Global Director Wunderman Thompson Intelligence. «Molte sono le persone che sono attratte da una vacanza virtuale: entro il 2026 molte città avranno una versione propria nel Metaverso - ha detto - Virtualmente è possibile scoprire sia i posti che non abbiamo ancora visto, ma anche quelli che abbiamo già visitato e rivivere l’esperienza. Immaginare ciò che vogliamo visitare: il turismo virtuale può essere un modo per incrementare il turismo in persona. Nel futuro c’è l’obiettivo di creare un metaverso in cui si possano utilizzare anche i propri sensi, in cui le cose con cui interagiamo si possano assaggiare, se ne possa sentire il sapore, per esempio nel caso della Coca Cola».

La seconda giornata di appuntamenti, mercoledì 30 novembre, si aprirà alle 10 (Emilio Salgari Hall #3) con il panel “Work from anywhere. Il lavoro agile come leva su cui le destinazioni possono costruire un nuovo futuro”, al quale parteciperanno Giacomo Trovato, Country Manager Italia di Airbnb, Emma Taveri, Coordinatrice Destination del Comitato Scientifico BTO ed Alberto Mattei, presidente dell’Associazione Italiana Nomadi Digitali. Sempre alle 10 la Ring Hall #4 ospita “La sostenibilità digitale nel settore dell’Agrifood e del turismo nella percezione degli italiani”: sul palco Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.

Alle 11 l’appuntamento “Big quit, quitfluencer e appeal nel turismo” (Emilio Salgari Hall #3), durante il quale verranno analizzate le cause per le quali il settore turistico sta perdendo appeal a livello occupazionale. A parlane saranno il Direttore Generale di Federalberghi, Alessandro Massimo Nucara, la Direttrice Generale di Confindustria Alberghi, Barbara Casillo, il Coordinatore Nazionale di Assoturismo-Confesercenti, Corrado Luca Bianca e il Direttore Scientifico di BTO 2022, Francesco Tapinassi.

Sempre alle Donne del Vino alle ore 11.30 (Ada Lovelace Hall #6 Winearound) con la presidente del movimento Donatella Cinelli Colombini insieme alla giornalista e docente Barbara Sgarzi in ambito di comunicazione turistica e leadership femminile. Tanti gli appuntamenti in programma nella giornata in tema food & wine tourism.

Il pomeriggio, alle 15 (Emilio Salgari Hall #3) si parlerà dell’utilizzo dei dati dei turisti per migliorare l’efficacia delle strategie promozionali fornita dalle destinazioni e non solo, all’interno del panel “Martech e privacy, una relazione complicata” promosso da Fondazione Sistema Toscana. Tra gli speaker Gianluca Diegoli, Marketing Consultant & Adjnct Professor di IULM, Guido Scorza del Garante per la protezione dei dati personali, Massimo Fubini General Manager di MailUp+Contactlab, Chiara Leoni, avvocato, ed Isabella Mazzeo, Data & Measurement lead Italy di Google Ads Privacy.

Città protagoniste alle ore 16 con il panel “Grandi Destinazioni Italiane per un turismo sostenibile”: a dividersi il palco saranno Firenze, Milano, Venezia, Napoli e Roma, con i rispettivi assessori al turismo insieme alla dirigente del Ministero del Turismo Martina Rosato (Emilio Salgari Hall #3).

Alle 16 (Mary Shelley Hall #5) incontro sulle potenzialità offerte dal Metaverso per il settore alberghiero, mentre alle 17 (Isaac Asimov Hall #1) Francesco Seriacopi, Key Account Specialist di The Fork parlerà di consigli e ‘segreti’ della piattaforma leader per la prenotazione online dei ristoranti, su come gestire e aumentare le prenotazioni, ottenere il massimo della visibilità online, contrastare i no-show, ed utilizzare i sistemi di pagamento digitali gratuiti.