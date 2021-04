£$I Maestri raccontano...$£ Il vademecum del ricercatore di eccellenze

Pubblicato il 05 aprile 2021 | 12:01

S

1. Il Maestro non è quasi mai convinto di esserlo: non cercare i “soliti nomi”



2. Il suo legame con il territorio è indissolubile, ma non per questo sminuisce il bello che c’è attorno al suo mondo

3. Il Maestro educa e trasmette

4. La sua follia creativa è il motore che lo spinge a non esaurire la sua vena produttiva

5. La concorrenza per lui non esiste: il confronto è solo una bellissima occasione di brainstorming!

Foto: The Whynery Journal

viluppando l’argomento delle Maestrie e dei talenti italiani, in questa rubrica condivisa fra The Whynery Journal ed Italia a Tavola, possiamo essere ancora più incisivi insieme e creare un vero e proprio meccanismo a sostegno dei territori italiani. In che modo? Imparare aè un metodo per conoscere da vicino una determinata zona e supportare i suoi artigiani. Abbiamo parlato molto di quello che è il concetto delle, le abbiamo vissute, le abbiamo confrontate e abbiamo imparato che dietro ad un buon prodotto si nascondono molto più che dei meri ragionamenti commerciali: insomma, abbiamo capito cheMa ci siamo mai chiestiA questo proposito ho stilato unche, con il team di Whynery, abbiamo seguito per ben identificare i nostri interlocutori e valutare se ci troviamo di fronte a veri Maestri.Il suo ruolo è quello di “” di un’arte o di un territorio che, senza il suo lavoro giornaliero, rischia di essere dimenticato o non tramandato. È più impegnato a dimostrare amore per la sua quotidianità piuttosto che a ricercare titoli o premi... Concentrati su quello che il suo prodotto ti dice senza parlare.La sua vita artigiana è concentrata nel raccontare o interpretare una tecnica, un’usanza, una storia o un prodotto della sua zona; questo lo fa apparire come un veroche, oltre ad amare quello che lui stesso fa, apprezza le vere eccellenze di altri Maestri o di altri territori. È lui stesso in primis un ricercatore di cose belle e buone.Ancor prima che custode, èche necessita di essere tramandato. Oggi lo chiameremo “mentoring”, da sempre lo si intende invece come. Chi ha il privilegio di vivere professionalmente accanto a questi Maestri possiede un enorme tesoro e una grande responsabilità: quella che porta a replicare l’insegnamento.Lo abbiamo notato più volte: spesso dietro ad un grande prodotto si nasconde l’estremoe al risultato consueto. Tecniche di produzione bizzarre, abbinamenti mai visti, target mai considerati o strumenti mai utilizzati prima sono solo alcuni degli esempi che in fase di scouting abbiamo affrontato con i produttori. Ma, d’altronde, quale sarebbe la vera scoperta altrimenti?La sua attività produttiva, oltre che essere affascinante, è trasversale: si incastra benissimo con qualsivoglia altro Maestro o categoria merceologica per la creazione di altri prodotti o idee, facendo diventare un semplice scambio di vedute un vero e proprio campo per. Va da sé che il Maestro sarà sempre in continua evoluzione!Queste sono alcune delle caratteristiche affrontate dal team Whynery per la selezione dei prodotti di Maestria: certo, è indispensabile anche che l’intero sistema prenda consapevolezza di quanto. Purtroppo oggi, con la digitalizzazione dello scouting e del commercio, abbiamo appiattito troppo la filiera che tutela anche gli interpreti dei produttori, ovvero i ristoratori: il compito di Whynery è quello invece di utilizzare, oltre ai criteri di selezione, anche dei meccanismi per lache, insieme, rappresentano gran parte del tessuto di un territorio, che si esprime anche attraverso e grazie a loro. Utilizzare questi canoni non è solo un modo per identificare le grandi aziende produttive, ma è anche uno strumento per prendere consapevolezza di quanto una zona possa nascondere o esprimere. Viva la ricerca, viva la Maestria!