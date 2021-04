IoApro rilancia la sfida alla politica: lunedì protesta a Montecitorio (con 20mila persone?)

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 13:18

foto d'archivio degli scontri della scorsa settimana proprio in piazza Montecitorio

pochi giorni dalla manifestazione con disordini e feriti davanti alla Camera dei deputati, il movimento "Io Apro" ha lanciato un nuovo sit-in in piazza Montecitorio a Roma. "L'ultimatum è scaduto" hanno scritto nei giorni scorsi sulla loro pagina Facebook.«Vi abbiamo dato 48 ore per legittimare le riaperture di tutte le attività economiche. Nessuno ci ha risposto. Porteremo 20.000 persone davanti al Parlamento».Secondo quanto si è appreso, la Questura di Roma ha negato la manifestazione in quanto la piazza quel giorno sarebbe già occupata da un altro sit-in. E si temono intanto nuove violenze fanno sapere da fonti del ministero degli Interni.La situazione si sta surriscaldando e questo non aiuterà certo i pubblici esercizi ad avere un riconoscimento del diritto a potere riaprire in fretta.