Isole immunizzate e covid free per le prossime vacanze. Il modello Grecia anche in Italia?

In Grecia il piano vaccino per tutti nelle isole Covid-free





Isole totalmente immunizzate

Albergatori greci entusiasti

Alcune zone della Grecia in lockdown

Pil a picco per il crollo del turismo

Modello greco anche in Italia?

ggi è il sogno di tutti: poter di nuovo vivere lesenza, senza, senza. Magri in una meravigliosadal mare paradisiaco. Dimenticando finalmente la. Un sogno che inil primo ministrosta cercando di trasformare in realtà sostenendo la strada del « passaporto sanitario internazionale» e di fatto creando dellegià oggi«Quest’anno ci sarà una grande richiesta die dobbiamo farci trovare preparati - ha detto il premier greco durante la visita ad un ospedale - Dobbiamo riuscire a garantire che le isole siano sicure. Chi lavora negli, nella ristorazione è sulla prima linea dell’industria deldovrà essere protetto, ma non basta. Anche la seconda e la terza linea vanno protette perché più saranno i vaccinati e più visitatori avremo».Così, anche se lanon è obbligatoria, praticamente tutti gli abitanti di Meganisi, Kalamos e Kastos sul Mar Ionio e Ikaria e Furni nell’Egeo sono stati. Greci e stranieri. Per ogni isolano vaccinato vanno calcolati almeno 10 potenzialidurante l’intera stagione.Ma non solo: la campagna di immunizzazione a tappeto prosegue isola per isola, appena arrivano dalle case farmaceutiche dosi sufficienti.Anche se, al momento, la Grecia hapoco meno del 5% della popolazione al ritmo di 5mila al giorno, 3mila meno del previsto. È stato immunizzato ile ora tocca agli over 80. Si raccolgono appuntamenti per i cittadini sopra i 60 anni. Più o meno il ritmo è quello del resto d’Europa con i soliti ritardi per la mancanza diMa la presa di posizione del, per quanto riguarda ilpiace: «Vuoi mettere - spiega entusiastadi Rodi al Corriere della Sera - se potessimo dichiararci Covid free perché tutti vaccinati? Basterebbe che i turisti provassero con un test di essere sani o a loro volta immunizzati, che la vita qui tornerebbe come prima».E in nome di ciò il piano per averealla pandemia da offrire suldelva avanti. Il governo ci lavora sia dal punto di vista sanitario e sia da quello diplomatico.Anche se la situazione sanitaria al momento anche in Grecia non è delle migliori: la regione di Atene è tornata in lockdown con serrata anche per le scuole e ora tocca ad altre regioni del Peloponneso.Ma il ministro, giustamente, non si arrende e procede in questa strada. Anche perché, come del resto in, il turismo è fondamentale. Laè, infatti, il Paese che ha visto il propriodiminuire di più in Europa: meno 10% contro il meno 8,8 italiano. E la causa primaria è proprio da ricercare neldelne è la causa prima.Un modello dei paradisi covid free che anche indunque si potrebbe portare avanti accanto alla battaglia delsimile a quella per entrare nell'airside degli aeroporti, come da tempo ha scritto Italia a Tavola per la ristorazione.E qualcosa in merito si sta muovendo: la Federalberghi per le isole minori ha chiesto, infatti, una corsia preferenziale per immunizzare i suoi associati., sindaco dell’arcipelago di(Egadi) reclama la vaccinazione di massa per i 2300 isolani. Il governatore siciliano Nello Mesumeci è sulla stessa onda: «Stiamo chiedendo a Roma una deroga per immunizzare subito le isole minori».