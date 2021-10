Nasce Bibere de Arte per la promozione dell'enoturismo ai Catelli Romani e in Ciociaria

Al via “L’Arte da bere - Le Dimore del vino”, l’ambizioso progetto per la valorizzazione del turismo che, realizzato dal Comune di Valmontone insieme al Comune di Piglio e altri cinque soggetti pubblici (compresi l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e diversi istituti scolastici) e 13 soggetti privati, si è aggiudicato un cospicuo finanziamento della Regione Lazio di 144mila euro, su un totale di 180mila; classificandosi quindicesimo in graduatoria, su 91 presentati, e solo 25 finanziati. Si tratta di un’importante iniziativa volta a raccontare il territorio, attraverso la proposta di esperienze vinicole e, in particolare, il prelibato Cesanese: il vitigno autoctono a bacca nera più rappresentativo del Lazio. Per l’occasione, ci sarà un testimonial d’eccezione: Roberto Cipresso, winemaker di fama internazionale.

Nasce l'associzione Bibere de Arte per valorizzare l'enoturismo ai Castelli Romani e in Ciociaria

Angela Mattoni è la destination manager di Valmontone

La Sala dell’Aria di Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone è stato la location del primo incontro, tra soggetti coinvolti nella progettualità, avvenuto dopo la pubblicazione della graduatoria. Nell’occasione, oltre a fare il punto della situazione, si è messo al centro l’iter della Dmo (Destination Management Organization), ovvero l’organizzazione, senza scopo di lucro, che si occuperà delle strategie della gestione coordinata di tutti gli elementi che costituiscono questa destinazione turistica. Angela Mattoni del Consorzio “I Castelli della Sapienza” è stata indicata come destination manager. L’associazione senza scopo di lucro è stata stata formalmente costituita questa settimana a Valmontone, davanti al notaio Gianmarco Golia. Il progetto da realizzare è “L’Arte da bere - le Dimore del vino”, con l'obiettivo di raccontare un territorio e proporre esperienze attraverso il vino, coinvolgendo testimonial d'eccezione come Roberto Cipresso, winemaker di fama internazionale, e Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, patron del ristorante President di Pompei.

La cittadina di Nemi che fa parte dell'area dei Castelli Romani

Un'associazione ad hoc per facilitare la cooperazione turistica

La neonata associazione “Bibere de Arte” ha sede presso il Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone e, nello statuto, pone tra gli scopi la valorizzazione e promozione dei territori tra Castelli Romani e Ciociaria nonché scambi culturali attraverso la promozione della cultura e delle tradizioni, dell’enogastronomia, delle immagini e dei prodotti tipici. Tra le attività previste l’organizzazione di manifestazioni, corsi di formazione, serate a tema, fiere e sagre, sempre mirate alla promozione dei prodotti tipici locali; la collaborazione tra diversi operatori coinvolti del segmento turistico, offrendo supporto e consulenza agli operatori della filiera. Azioni da svolgere operando con continuità ed efficacia sul territorio attraverso un unico progetto teso a facilitare i rapporti con una pluralità di attori pubblici e privati interessati alla promozione turistica del territorio coinvolto e alle attività imprenditoriali, avviando processi per migliorare l’accoglienza e l’immagine e creare nuova occupazione nel settore del turismo.

I potagonisti dell'associazione

I soggetti che hanno sottoscritto la Dmo "Bibere de Arte" sono per enti pubblici: Comune di Valmontone, Comune di Piglio, Università la Sapienza di Roma (Dipartimento di medicina sperimentale); Iis Via Gramsci di Valmontone; Iis turistico alberghiero “Rosario Livatino” di Palestrina; Ipsseoa alberghiero “Buonarroti” di Fiuggi, Azienda Speciale servizi integrati di Valmontone. Per i privati: la rete del Consorzio I Castelli della Sapienza; Valmontone Outlet; Valmontone Rete di imprese; Pro Loco di Valmontone; Pro Loco di Piglio; Strada del Vino Cesanese di Piglio; associazione culturale Artenova; associazione culturale Xenia; Piglio in arte; agenzia di viaggi e tour operator “Think Away Viaggi”; agenzia di viaggi “Wanderlust Viaggi”; Enoteca di Pi; Autoservizi Cerci.