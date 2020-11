Non solo enoturismo… I turisti 2.0 sognano l’alpeggio

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 17:14

Alpeggi e micro caseifici: nuova meta del turismo

Roberta Garibaldi

Obiettivo lanciare i trekking delle Vie del Latte

Servono sinergie per costruire lo storytelling dei formaggi

L’esempio dei musei interattivi

Thomas Demetz

Importante formare nuove figure trasversali

La rete tra le aziende del settore, le associazioni, le università, le scuole e le istituzioni formative

Come conquistare il turista enogastronomico oggi

Le Prugne della California

omeinsegna, il cibo, in generale, è orami a tutti gli effetti un traino per il. Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico 2020, il 48% degliha fatto, infatti, almeno un viaggio negli ultimi tre anni con questa motivazione. E, addentrandoci un po’ più nei dati il 75% degli italiani ha fatto questo tipo di viaggi solo in, solo l’8% sia in Italia sia all’estero.Ma soprattutto, novità interessante di questi ultimi anni è che i nuovi viaggiatori gourmet hanno allargato i loro interessi oltre al vino e alle visite in cantina, puntando anche, ad esempio, ai, alle, aie ai«Proprio il tema dellelegate alè sempre più rilevante ai fini della scelta dellee l’analisi del web indica un forte interesse verso i prodotti italiani: Gorgonzola e Parmigiano Reggiano sono rispettivamente al 1° e 3° posto per volume di ricerca tra i prodotti ad Indicazione Geografica nel periodo 2017-2019; Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano figurano tra i trend topic di Internet tra Novembre 2019 e Gennaio 2020 per gli utenti di Stati Uniti, Cina, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito (dati SEMrush) – spiega, presidente dell’Associazione italiana turismo enogastronomico, Board of Directors World Food Travel Association, Board of Advisor World Gastronomy Institute – Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR), in occasione dei Cheese Forum, organizzati da Forme Creative il progetto che da cinque anni si dedica alla valorizzazione e promozione dell’intero comparto lattiero-caseario – Basti pensare, ad esempio che il 70% dei pacchetti turistici di tour operator stranieri include spesso visite ai caseifici».In nome di questa nuova richiesta, Forme ha lanciato undi ampio respiro per ladelcomee occasione di sviluppo economico del territorio.Il punto di partenza sono ile ladelledel, percorsi storici che trasformati in percorsi di trekking conducano il turista alla scoperta di alpeggi, prodotti, territori e contesti naturalistici unici.L’obiettivo, attraverso sinergie trae istituzioni locali e nazionali, è diventare un’occasione di salvaguardia e di sviluppo di intere filiere territoriali.E così, cavalcando intelligentemente le richieste di questi nuovi, essere un traino per la ripresa del turismo, che, non solo per necessità, si delinea profondamente diverso nel post coronavirus.Proprio nellaper lae culla di numerosi formaggi famosi al mondo, si stanno studiando e testando questialla scoperta, ad esempio, della produzione e dei territori storici dello Strachitunt Valtaleggio, del Taleggio del Bitto, degli Stracchini all’antica, del Formai de Mut o dell’Agrì di Valtorta.«Si tratta di cammini che ripercorrono lae che conducono alla scoperta di alpeggi, musei etnografici, luoghi di arte e di cultura alpina oltre che del paesaggio naturale – raccontadell’Università Statale di Milano, docente di Zootecnia e Presidente del Festival del Pastoralismo – Anzi il nostro obiettivo è costruire la dorsale orobica dei formaggi».Percorsi che, grazie alle forti basi dal punto di vista storico della conoscenza delle tradizioni oltre che della produzione, creano quello che, oggi si definisce,e che cattura l’attenzione dei turisti.Proprio un esempio di storytelling vincente è stato la nascita del consorzioValtaleggio che ha portato al successo nella valorizzazione di questo importante formaggio.Il presidenteha messo in luce i passi avanti fatti per la valorizzazione del settore, come la crescente attenzione dei cittadini comuni e delle istituzioni locali e nazionali, suggerendo però la necessita di «un maggiore coinvolgimento di giovani o imprenditori, anche di settori diversi da quello caseario, che possano dare spunti, idee, fondi e che stanno investendo, ad esempio negli alpeggi, nei micro caseifici o nell’allevamento». Con l’obiettivo di creare una 360 gradi che attiri e soddisfi le curiosità e le nuove idee di esperienze di viaggio.Ne è un esempio ildelnato ad implementare il punto vendita del Caseificio Capriz a Vandoies (Bz) in Val Pusteria.ha sottolineato come «rendendo emozionale il formaggio, il cliente acquista più volentieri il prodotto», specificando anche quanto sia imporrante avere un forte collaborazione con «le aziende di soggiorno e con gli alberghi che sono i nostri moltiplicatori, suggerendo spesso le attività da fare oltre alle gite in montagna, o con le aziende di pullman. Per un museo che nasce ora, suggerirei di renderlo ancora più interattivo e di non dividerlo dal, ma fare in modo che museo e punto vendita siano ancora più integrati».nei, nelle, neiche le aziende casearie devono cogliere per valorizzare al meglio i lori prodotti come suggerisce anche, ABF Bergamo, responsabile Servizi per le aziende – Apprendistato, che sottolinea come «l’acquisizione continua di nuove competenze e professionalità sia una leva strategica e competitiva che permette alle imprese e alle persone di emergere e di differenziarsi sul mercato».Da qui il progetto diuna, dei tecnici della filiera lattiero casearia che mettano in correlazione le aziende e la domanda e di creare un Paterniato, una vera e propria rete tra le aziende del settore, le associazioni, le università, le scuole e le istituzioni formative.Anche perché per conquistare iloggi non basta solo il cibo: «Il turista enogastronomico è un turista eclettico che vuole vivere tipologie diverse di viaggi legati al, ma che non disegna esperienze di altro tipo, dalloalla», aggiungeFondamentali, dunque, le sinergie sul territorio come nel caso di, città creativa per la gastronomia e i formaggi con patrimi Unesco, primi fra tutti le Mura venete. Per Monica Resmini deldelledi: «Le Mura di Bergamo sono un punto di osservazione privilegiato per altri panorami che non sono solo fisici, ma di saperi, conoscenze, abilità tecniche, militari, di esigenze, di opportunità».