I nuovi food trend del 2021: 8 nuove tendenze legate al cibo

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 14:59

Riscoperta della pausa pranzo

Dark kitchen

Sperimentazione e ricerca degli ingredienti

Cooking class

Foraging

Semipronto

Zero sprechi

Sostenibilità

ell’ultimo anno, il settore della ristorazione è cambiato radicalmente.Per esempio, chi sarebbe stato in grado di prevedere il trend del cibo da asporto così in crescita appena un anno fa?Tra, sia da parte di chi il cibo lo prepara, che da parte di noi consumatori. Viene spontaneo chiedersi quali saranno gli scenari che ci aspettano in questa seconda parte di 2021. Cerchiamo di analizzare i cambiamenti che ci attendono e di elencare quelle che si sono confermate essere le principaliincontro a cui sta andando il settore del food.Negli ultimi mesi, tra smartworking forzato e ristoranti aperti nel migliore dei casi solo a pranzo,. Questa tendenza non potrà che continuare anche nella seconda parte del 2021, quando, si spera, torneremo a lavorare in ufficio con maggiore continuità e i ristoranti saranno liberi di allungare gli orari di apertura.Considerando che fino a poco tempo fa praticamente non esistevano,. In realtà i due fenomeni sono strettamente collegati e la nascita delle cucine senza ristorante si deve in gran parte alla crescita dei vari Just Eat, Deliveroo, Uber Eats e degli altri servizi di consegna di cibo a domicilio.Chi lo ha sfruttato a proprio vantaggio per migliorare menù e preparazioni si è orientato verso prodotti poco conosciuti o sviluppando un rapporto diretto con i piccoli produttori locali, per valorizzare eccellenze e prodotti tipici.Quello dei corsi di cucina era un settore in crescita anche prima della pandemia.Una tendenza che proseguirà anche nella seconda metà del 2021.- dai boschi, ai campi, ai prati e lungo i corsi d’acqua -Oltre ai prodotti più classici, come bacche, frutti, radici, foglie ed erbe varie, si possono raccogliere anche radici e cortecce, muschi, alghe e piante acquatiche di vario genere.. Con ristoranti e locali chiusi, è stato possibile scoprire e ricreare le pietanze come fossimo seduti al tavolo o al bancone del nostro locale preferito.Il 2021 è anche l'anno della consapevolezza nei confronti dello spreco di cibo (ogni anno ben 1,3 miliardi di tonnellate vanno nella spazzatura).Si sono concretizzate una tendenza a sostituire gli ingredienti di origine animale con prodotti vegetali, l'utilizzo di sistemi di tracciamento del pesce, con prevalenza di prodotti dei mari locali e da pesca sostenibile, così come lo spendere meglio il proprio denaro.