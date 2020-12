Per i vaccinati voli certi su Ryanair. Sale ancora l'indice di contagio

Pubblicato il 26 dicembre 2020 | 18:02

"

Una punturina e prendi il volo". Il vaccino contro il coronavirus diventa un elemento della pubblicità Ryanair. La compagnia low cost pensa all'estate e pubblicizza i propri voli: "Prenota la tua estate, vaccini in arrivo, una punturina e prendi il volo!", si legge nell'immagine pubblicata sui profili social. In un momento a dir poco particolare, tra cittadini in casa per le misure del decreto Natale e passeggeri che cercano di rientrare dal Regno Unito, la pagina Facebook della compagnia si trasforma in un luogo di dibattito.

Diversi utenti, in particolare, si chiedono se il vaccino non sia destinato a diventare una sorta di lasciapassare indispensabile: "Spero per voi che non vogliate il vaccino per poter salire a bordo!!! Dove sta la mia privacy? E se io non posso farlo per altri motivi di salute? Fatevi furbi!!!!", scrive una persona, facendosi portavoce delle domande di altri utenti. Sta di fatto che il possesso o meno di una vaccinazione nei prossimi mesi diventerà discriminante per entrare in alcuni Paesi e magari lo potrebbe diventare anche per accedere ad alcuni servizi in Italia… C’è da aprire un dibattito su questo tema.

E intanto, in attesa del piano vaccini che a tutt’oggi non si sa ancora che tempi certi avrà, ma detto che il 26 dicembre sono segnalati meno contagi, ma con meno tamponi (solo 81 mila), mentre il tasso di positività sale ancora ed è 12,8%. Diminuiscono i decessi, sono come a fine ottobre

Sono stati esattamente 10.407 i contagi da coronavirus resi noti in Italia a Santo Dtefano Da ieri sono stati registrati altri 261 morti che portano il totale a 71.620 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Questi dati per regione:

VENETO - Sono 2.523 i contagi da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 33. A comunicarlo, il presidente della Regione Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa, anticipando il bollettino relativo a contagi e decessi nella regione. Il numero complessivo dei positivi sale dunque a 88.842. I ricoverati sono 3.275.

TOSCANA - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 402 su 4.920 tamponi molecolari e 349 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus che certifica altri 22 morti.

LOMBARDIA - Sono 1.606 i contagi da coronavirus resi noti in Lombardia oggi, 26 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 36 morti che portano il totale a 24.818 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

LAZIO - Su oltre 10mila i tamponi effettuati oggi nel Lazio dove si registrano 1.123 nuovi casi (-528 rispetto a ieri), 24 decessi (-7) mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensiva. Sono i dati del bollettino di oggi emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che si è appena conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Tornano a quota 500 i casi a Roma, 77mila i guariti totali che superano gli attuali casi positivi.

CAMPANIA - Sono 539 i contagi da coronavirus resi noti in Campania oggi, 26 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 8 morti che portano il totale a 2.678 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione governata da Vincenzo De Luca.

FRIULI - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 233 nuovi contagi su 1.961 tamponi, 15 i morti, 56 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, 587 in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.756, su un totale di 5.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i contagi da coronavirus resi noti oggi in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino regionale. Da ieri sono stati registrati altri 24 decessi.

SARDEGNA - Sono 173 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna secondo il bollettino del 26 dicembre, che registra anche 3 morti. Sono 30.049 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nella regione dall’inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 469.168 tamponi con un incremento di 2.467 test. Sono invece 478 i pazienti attualmente ricoverati (sei in meno rispetto al dato di ieri), 43 (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.879.