Per il terzo anno consecutivo Il ristorante - Niko Romito conferma la stella Michelin

A Il Ristorante - Niko Romito del Bulgari Hotel Pechino è stata confermata è stata confermata, per il terzo anno consecutivo, una stella Michelin da parte dell’omonima Guida, uno dei maggiori e più autorevoli riferimenti mondiali nel campo della ristorazione, pubblicata lunedì 24 gennaio.

Niko Romito davanti a Il Ristorante - Niko Romito di Pechino

La stella è «il simbolo della fedeltà allo stile di vita italiano»

«Siamo onorati che Il Ristorante - Niko Romito abbia ancora una volta ricevuto questo riconoscimento da parte della Guida Michelin Pechino», ha dichiarato Jackie Hoo, General Manager di Bulgari Hotel Pechino - Questa onorificenza è un elogio al know how del team di Pechino e un simbolo della nostra fedeltà allo stile di vita italiano e alle lavorazioni portate avanti con sincerità e coraggio di innovare. Il Bulgari Hotel Pechino continuerà a realizzare e presentare ai clienti la sua cucina di alta qualità, attraverso una costante ricerca sugli ingredienti».

La proposta culinaria del locale

«Al Bulgari Hotel Pechino offriamo una cucina dall’autentico sapore italiano - ha affermato lo Chef Niko Romito, già membro di Euro toques, l'associazione europea dei cuochi - La Guida Michelin è celebre al mondo per la sua autorevolezza e imparzialità. Lieti di aver ricevuto ancora una volta questo riconoscimento, continuiamo a manifestare il nostro impegno verso il nuovo e la costante eccellenza del nostro team. Pertanto, mi dichiaro orgoglioso della squadra, dal profondo del mio cuore».

E’ gestito da un team d’eccezione

Attualmente presente nelle proprietà Bulgari di Dubai, Pechino, Shanghai, Milano e Parigi, Il Ristorante - Niko Romito è un ristorante italiano diretto da Niko Romito, rinomato chef patron del ristorante 3 stelle Michelin Reale in Abruzzo. Per Bulgari Hotels & Resorts, lo chef Romito ha ideato un nuovo concept gastronomico fondato sulla filosofia fondamentale della semplicità, della sintesi e della ricerca del gusto più autentico. Dalla sua sede di lavoro italiana, Niko Romito assiste regolarmente l'Executive e resident Chef del Bulgari Hotel Pechino Stefano Nicodemo e lo Chef de Cuisine Daniele Ferrari, per realizzare un menu che esprima in modo ottimale la cultura, l'eleganza e la vitalità del “Made in Italy”.

In totale Bulgari Hotel & Resorts ha cinque stelle Michelin

Con questo riconoscimento, la collezione dei Bulgari Hotels & Resorts continua a vantare un totale di 5 stelle Michelin, ottenute dai suoi ristoranti di Pechino e Shanghai, sia con Il Ristorante – Niko Romito e sia con Bao Li Xuan (due stelle), e da Il Ristorante – Luca Fantin di Tokyo.