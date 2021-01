Picnic Chic, accoglienza open air: tante promozioni per il 2021

Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 06:35

L

In attesa della primavera è stata inaugurata la campagna promozionale dell'ospitalità all'aria aperta 2021

L'eccellenza agroalimentare in luoghi belli e incontaminati

ha riportato in augee nel 2020 le parole d’ordine sono state distanziamento, prossimità e. Il pasto open air e la formula del pranzo al sacco, o meglio, delsi è imposto come novità che ha avuto importantie proposte in primis, ma anche sugli spazi, con la riscoperta di campagna e montagna e la riconquista cittadina diSu questo fronte opera dal 2017, il primo e unico booking online italiano specializzato nella. Mette in contattocon chi desidera concedersi un picnic in uno scenario unico. Nel 2020 ha riscontrato un notevole incremento di adesioni e in attesa di temperature più miti ha già attivato la campagna promozionale per il 2021.Oggi Picnic Chic è attivo su quasi tutto il territorio nazionale, ha avviato relazioni con importanti, come ile altre associazioni territoriali e offre una proposta di oltre 450 esperienze tra picnic, cene in vigna , degustazioni, escursioni e molto altro.La formula di successo per Picnic Chic è anche quella di offrire un grande vantaggio alle aziende di ristorazione che decidono di affiliarsi: il booking offre infatti a ristoranti, cantine, aziende agricole, agriturismi e altre realtà un vero e proprio ulterioredelle proprie proposte di«Tramite il portale spiega, ceo e founder di Picnic Chic - le aziende di ristorazione possono, integrandola con una formula flessibile che permette di raggiungere anche un’utenza diversa econtenendo le spese e lo sforzo di servizio, grazie alle prenotazioni in anticipo. Il portale è già organizzato e ottimizzato per lae la struttura del sito e l’accesso sono facili e intuitivi. Le aziende che aderiscono hanno da subito a disposizione la propria, tramite la quale possono vendere direttamente tutte le loro proposte in linea con la nostra filosofia. Quello che offriamo con Picnic Chic è un connubio stretto trae tecnologia che consente di far godere a chiunque delle eccellenze agroalimentari italiane in luoghi belli, incontaminati e spesso poco conosciuti».Per informazioni: picnicchic.it