Premiata in Val Gardena una scultura di neve dedicata a Giorgio Moroder

È Pietro Colmellere, con la scultura di neve dal titolo “Ma tutti mi chiamano Giorgio”, il vincitore del 26° concorso “Persunaliteies de Gherdëina - Personalità della Val Gardena”. I sei modelli in gara sono stati realizzati nella neve dai rispettivi artisti in quattro giorni, dal 27 al 30 dicembre. Oltre agli scultori gardenesi, quest’anno hanno partecipato al concorso anche artisti veneti e toscani.

Le opere in gara al 26° concorso di sculture di neve della Val Gardena (credito foto: valgardena.it)

Il concorso di figure di neve è un’attrazione sia per i valligiani che per i turisti: con le basse temperature, le sculture potranno essere ammirate sui Prati Nives a Selva (Bz) fino a marzo, facendo rivivere la tradizione della scultura in Val Gardena. I premi sono stati attribuiti da una giuria di esperti e consegnati ieri durante una festosa cerimonia di premiazione.

1° premio

€ 3.000 - Pietro Colmellere con la figura “Ma tutti mi chiamano Giorgio”

2° premio

€ 1.950 - Perathoner Gustav con la figura “Carolina Kostner”

€ 1.950 - Ivo & Damian Piazza con la figura “Giorgio Moroder”

4°-6° premio

€ 1.300 - Donald Sufka con la figura “Luis Trenker”

€ 1.300 - Claudia Zanaga con la figura “Trones di Adolf Vallazza”

€ 1.300 - Alberto Boschetti con la figura “Oswald von Wolkenstein”

La scultura vincitrice: “Ma tutti mi chiamano Giorgio” di Pietro Colmellere (credito foto: valgardena.it)

Su un totale di 246 voti, il pubblico ha preferito la scultura di Donald Sufka (“Luis Trenker”), che è stata premiata con un cesto regalo dall’Associazione Turistica di Selva.